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Бывшего схиигумена Сергия обвиняют в склонении прихожан и монахинь к самоубийству

, 17:02 Источник: Коммерсантъ

Бывшего схиигумена Сергия обвиняют в склонении прихожан и монахинь к самоубийству
Фото: raupress.ru

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схиигумена Сергия (Николай Романов). Его предадут суду за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение прихожан и монахинь к самоубийству. Бывшему клирику грозит до четырех лет лишения свободы.

Лишенный сана и отлученный от Церкви Николай Романов самовольно проживал на территории Среднеуральского женского монастыря, духовником которого ранее являлся. В распоряжении следователей оказалось видео, распространенное ранее в интернете под названием «Сестры Среднеуральского женского монастыря готовы совершить подвиг преподобной Елены Дивеевской».

«Видео вызвало общественный резонанс и способно побудить неопределенный круг ознакомившихся с ним лиц к социально опасным действиям, в частности к совершению суицида», — утверждают следователи, отмечая, что в ролике зафиксировано как Николай Романов уговаривал и призывал к самоубийству не менее 17 монахинь и прихожан.

Адвокат экс-схиигумена Сергия сообщил, что следователи отказались допрашивать многих свидетелей, которые находятся в Свердловской области. При этом в настоящее время материалы дела направлены в Верховный суд России для изменения территориальной подсудности. Речь идет о том, чтобы бывшего схиигумена судили не в Свердловской области, а в Москве.

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