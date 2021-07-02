Бывшего схиигумена Сергия обвиняют в склонении прихожан и монахинь к самоубийству

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2 июля 2021, 17:02 Источник: Коммерсантъ

Фото: raupress.ru

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схиигумена Сергия (Николай Романов). Его предадут суду за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение прихожан и монахинь к самоубийству. Бывшему клирику грозит до четырех лет лишения свободы.



Лишенный сана и отлученный от Церкви Николай Романов самовольно проживал на территории Среднеуральского женского монастыря, духовником которого ранее являлся. В распоряжении следователей оказалось видео, распространенное ранее в интернете под названием «Сестры Среднеуральского женского монастыря готовы совершить подвиг преподобной Елены Дивеевской».



«Видео вызвало общественный резонанс и способно побудить неопределенный круг ознакомившихся с ним лиц к социально опасным действиям, в частности к совершению суицида», — утверждают следователи, отмечая, что в ролике зафиксировано как Николай Романов уговаривал и призывал к самоубийству не менее 17 монахинь и прихожан.



Адвокат экс-схиигумена Сергия сообщил, что следователи отказались допрашивать многих свидетелей, которые находятся в Свердловской области. При этом в настоящее время материалы дела направлены в Верховный суд России для изменения территориальной подсудности. Речь идет о том, чтобы бывшего схиигумена судили не в Свердловской области, а в Москве.





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