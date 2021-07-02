Заключительный концерт цикла программ «От героев былых времен…»

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2 июля 2021, 16:45

Фото: личный архив

29 июня 2021 года в ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Музей Победы в рамках V съезда общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» прошел заключительный концерт «От героев былых времен…» общественно-патриотической акции «Спасибо за верность потомки!»

Зрителями концерта стали представители движения «Бессмертный полк России» из 85 субъектов Российской Федерации.

Идея проекта принадлежит народному артисту СССР, Герою Труда Российской Федерации, сопредседателю общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Василию Семеновичу Лановому. Организатор – АНО «Армия и культура» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Цикл концертных программ был посвящен 50-летию выхода на экраны художественного фильма «Офицеры». В основе концертов - выступления исполнителей главных ролей и «ключевые» эпизоды из этого легендарного фильма.

Ранее концерты прошли в Перовом отдельном стрелковом Семеновском полку Министерства обороны РФ, Государственном казенном общеобразовательном учреждении учреждение города Москвы «Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус», Федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации.

В концертных программах приняли участие народная артистка России, лауреат Государственной премии России, ведущая актриса Государственного Академического театра имени Е.Б. Вахтангова Ирина Купченко, ведущая актриса Центрального академического театра Российской Армии, народная артистка России Алина Покровская, народный артист России Михаил Ножкин, заслуженный артист России, актер «Театра Сатиры» Александр Воеводин, солисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-Десантных войск России - Анна Ольхова и Кирилл Комаров, обладатель Гран-при «Таланты России» Ангелина Кяримова, Солист группы «Русский характер» Юрий Кононов, Вокально-инструментальный ансамбль Военного университета Министерства обороны «Форпост имени Александра Демидова», ансамбль Военного университета Министерства обороны «Курсантское братство», стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Каролина Шакирова, стипендиат фонда Спивакова, артисты балета «Триумф», солистка ансамбля Казачья душа» Инна Рытова и Сергей Магдисюк, кадет школы №2036 Илья Понти, детский вокальный ансамбль им. В. Цветкова «Семицветик» рук. А.Мутигуллина, почетный гость программы Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Ведущей концертов выступила актриса театра и кино, Заслуженная артистка России - Людмила Татарова.

Невозможно подсчитать, сколько людей посмотрели фильм «Офицеры» за 50 лет. Наверное, сотни миллионов человек! Но с абсолютной уверенностью можно сказать, что он никого не оставил равнодушным. Кто–то вспоминал свои лихие годы, кто-то грезил о большой настоящей любви, а многие брали пример с героев фильма. А ведь 50 лет – огромная жизнь для киноленты, которая за эти полвека не перестала волновать сердца людей, рассказывая о том, что невозможно забыть... Тысячи мальчишек, благодаря фильму, выбрали для себя профессию «Родину защищать» - теперь это известный факт. Отважные и благородные офицеры в исполнении Василия Ланового и Георгия Юматова стали жизненными ориентирами для нескольких поколений. В нашей стране имя Василия Ланового стало уже равнозначно понятиям «офицер», «честь», «долг», «совесть».

Василий Семёнович Лановой, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Офицеры» Ивана Варравы, часто в своих интервью так говорил о восприятии обществом фильма «Офицеры»: «Мы вечно обязаны военному поколению за подвиг и за спасение Родины! Тут двух мнений быть не может... Я вижу, как воспринимает фильм молодое и совсем юное поколение. Вижу, как у них в глазах стоят слёзы...»

Впечатления артистов и участников концертных программ:

Народная артистка России Алина Покровская: «Сегодня я поняла, что такие концерты, которые мы провели, должны быть обязательны. Особенно это важно вот для таких молодых ребят, которые сидели в зале, поскольку на сегодняшний день уже выросла та молодежь, рожденная в 90-е годы, которую мы заранее обрекли, назвав их - «потерянное поколение»… Да, они, в основном, воспитывались не на наших – отечественных патриотических фильмах, не на лучших примерах наших соотечественников, а на том, что у них в смартфонах и интернете показывают… А что там, в интернете – ведь все прекрасно знают и понимают какая там ерунда пропагандируется и предлагается… оттого и такая оценка этому поколению…

А ведь для воспитания молодого человека, гражданина, патриота – необходимо всегда помнить о наших героях, почаще вспоминать события из героической истории Отечества и об ЭТОМ говорить с молодежью, только тогда они смогут понять и усвоить, что такое Родина, Любовь и Долг. Благодаря таким концертам мы всегда сможем вернуть нашу молодежь к нашим истокам, к нашей истории, к нашей культуре и памяти о наших героических предкам, а это все то, что однозначно может поставить заслон всей той мерзости, что наша молодежь может получать в виде негативной информации со смартфонов и интернета».

Заслуженный артист России Александр Воеводин: «Фильм такой плодовитый, он такой вечный. Сколько я видел людей, которые говорили, что этот фильм помог им выйти в люди, помог стать настоящим военным, стать офицером. Это действительно удивительный фильм и удивительные актеры, которые там снимались»

Директор Первого Московского кадетского корпуса Владимир Крымский: «Художественный фильм офицеры воплотил в себе несколько эпох, несколько поколений людей, которые защищали свое Отечество, и для меня как для руководителя кадетского корпуса безусловно это великая помощь в деле воспитания наших ребят на настоящей истории нашей страны, поэтому большое спасибо всем организаторам и всем участникам этого концерта».

Герой России генерал-майор Сергей Липовой: «Концерт был пронизан теплотой и душой. Думаю, что курсантам и всем приглашенным гостям, сам концерт очень понравился, также как и самим артистам, выступать в такой аудитории - в прославленных стенах этого учебного заведения».

Справочно: В 2021 году исполнилось ровно полвека фильму «Офицеры» навсегда вошедшему, в «золотой фонд» советского и российского кинематографа. В связи с этой знаменательной датой и предложением Президента Российской Федерации В.В. Путина о внесении статьи 12.1 в закон «Об образовании», в рамках Общероссийской общественно-патриотической акции «Спасибо за верность потомки!» разработан цикл концертных программ «От героев былых времен…». Данный проект был задуман Народным артистом СССР, Героем Труда РФ Василием Семеновичем Лановым и направлен на сохранение исторической правды о роли нашей страны в Великой Отечественной войне. Цикл концертных программ «От героев былых времен…» способствует усилению связей между поколениями, формированию правильных жизненных ориентиров, нравственному и гражданскому воспитанию молодежи. В основе концертных программ «ключевые» эпизоды из легендарного фильма «Офицеры» и выступления исполнителей главных ролей.

АНО Культурно-патриотический центр «Армия и культура»

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