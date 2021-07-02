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Экозаплыв на дистанцию 120 километров по заливу Петра Великого продолжается во Владивостоке

Вчера участники преодолели 20 километров вплавь, а сегодня проплыли еще 40

, 16:32 , Обозреватель отдела Общество

Экозаплыв на дистанцию 120 километров по заливу Петра Великого продолжается во Владивостоке
Фото: личный архив

Акция, основной целью которой стало выявление состояния и чистоты морской воды в заливе Петра Великого, продлится до 4 июля. Первые результаты мониторинга воды уже есть.

Заплыв, приуроченный к 161-й годовщине образования Владивостока и 290-летию образования Тихоокеанского флота, стартовал вчера. Сегодня участники проплыли расстояние в два раза больше, чем в первый день.

«Плыть становится все легче, тело начинает привыкать, но вода прохладная. Завтра обещают понижение температуры еще на пару градусов. Уверен, что и к этому адаптируемся, – говорит участник заплыва Вячеслав ТИМОШЕНКО. – Опасностей на пути, к счастью, не было, хотя, когда я плыл, ребята, которые были на корабле, выловили акулу. Она была небольшой, но тем не менее. Потом, конечно, ее отпустили. Кстати, вода тут гораздо чище, чем на Байкале, хотя и возле города просто невероятно грязная. Подальше от цивилизации – кристальная».

Поучаствовать в эстафете прибыли пловцы из разных уголков страны. Среди них жители Приморья, Республики Крым, Новосибирской и Ивановской областей, Хабаровского края, Чеченской республики и Москвы.

«Впечатления о первом и втором дне кардинально разнятся. В первый день мы плыли вблизи города – там вода очень грязная. Вокруг были бытовые отходы, отходы от кораблей, – отмечает пловец из Чечни Заур ЗАКРАИЛОВ. – На второй день отплыли дальше, вода стала кристально чистой. Очень порадовали пейзажи. Хотя температура была +15°C, что ощущалось, можно было забыть обо всем при виде тех красот, которые нас окружали».

За четыре дня участники вплавь преодолеют архипелаг островов императрицы Евгении, пролив Старка, а также проливы Амурный и Босфор Восточный. Путь пловцов пройдет возле острова Русского, а также островов Попова, Рейнеке, Рикорда, Моисеева, Желтухина, Клыкова и Шкота.

Экозаплыв на дистанцию 120 километров по заливу Петра Великого продолжается во Владивостоке

Надо заметить, что многие участники имеют большой опыт. Двое из них – председатель совета директоров ИД «Аргументы Недели» Вячеслав ТИМОШЕНКО и Заур ЗАКРАИЛОВ в 2019 установили мировой рекорд, переплыв Байкал в рамках акции «За чистый Байкал».

Также участником эстафеты во Владивостоке стал ее организатор Олег ДОКУЧАЕВ (Президент общественной организации «Олимпийский совет Приморского края») и его шестилетний сын Иван.

«Этот заплыв – в первую очередь попытка привлечь внимание людей к окружающей среде, – добавил Вячеслав ТИМОШЕНКО. – Мы должна помнить, что природа: реки, моря, океаны, горы и леса – это наш общий дом, к которому нужно относиться бережно».

И тех, кого волнуют проблемы окружающей среды, оказалось немало. Всего в эстафете участвуют тринадцать человек: Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля, Павел Комаров, Иван Албутов, Александр Смирнов, Татьяна Рекунова, Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов, Татьяна Гавриленкова, Алексей Балыков, Дмитрий Филитович, Иван Докучаев.

Экозаплыв на дистанцию 120 километров по заливу Петра Великого продолжается во Владивостоке

В качестве сопровождения с участниками плывут корабли и лодки Тихоокеанского флота. Все потому, что выбранный для заплыва маршрут очень сложен в преодолении. Он стоит в одном ряду с заплывами через Берингов пролив и пролив Ла-Манш.

Для участников акция во Владивостоке станет этапом подготовки к очередному заплыву «За чистый Байкал», который пройдет с 4 по 8 августа 2021 года. В этом году пловцам предстоит переплыть озеро сначала в одну сторону, а потом в другую.


Заплыв организован Министерством физической культуры и спорта Приморского края, Олимпийским советом Приморского края, региональным отделением Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».

Партнерами в организации и проведении акции стало Командование Тихоокеанского флота, ООО «Порт Вера» и издательский дом «Аргументы недели».

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