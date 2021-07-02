Экозаплыв на дистанцию 120 километров по заливу Петра Великого продолжается во Владивостоке

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июля 2021, 16:32 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив

Акция, основной целью которой стало выявление состояния и чистоты морской воды в заливе Петра Великого, продлится до 4 июля. Первые результаты мониторинга воды уже есть.



Заплыв, приуроченный к 161-й годовщине образования Владивостока и 290-летию образования Тихоокеанского флота, стартовал вчера. Сегодня участники проплыли расстояние в два раза больше, чем в первый день.



«Плыть становится все легче, тело начинает привыкать, но вода прохладная. Завтра обещают понижение температуры еще на пару градусов. Уверен, что и к этому адаптируемся, – говорит участник заплыва Вячеслав ТИМОШЕНКО. – Опасностей на пути, к счастью, не было, хотя, когда я плыл, ребята, которые были на корабле, выловили акулу. Она была небольшой, но тем не менее. Потом, конечно, ее отпустили. Кстати, вода тут гораздо чище, чем на Байкале, хотя и возле города просто невероятно грязная. Подальше от цивилизации – кристальная».



Поучаствовать в эстафете прибыли пловцы из разных уголков страны. Среди них жители Приморья, Республики Крым, Новосибирской и Ивановской областей, Хабаровского края, Чеченской республики и Москвы.



«Впечатления о первом и втором дне кардинально разнятся. В первый день мы плыли вблизи города – там вода очень грязная. Вокруг были бытовые отходы, отходы от кораблей, – отмечает пловец из Чечни Заур ЗАКРАИЛОВ. – На второй день отплыли дальше, вода стала кристально чистой. Очень порадовали пейзажи. Хотя температура была +15°C, что ощущалось, можно было забыть обо всем при виде тех красот, которые нас окружали».



За четыре дня участники вплавь преодолеют архипелаг островов императрицы Евгении, пролив Старка, а также проливы Амурный и Босфор Восточный. Путь пловцов пройдет возле острова Русского, а также островов Попова, Рейнеке, Рикорда, Моисеева, Желтухина, Клыкова и Шкота.





Надо заметить, что многие участники имеют большой опыт. Двое из них – председатель совета директоров ИД «Аргументы Недели» Вячеслав ТИМОШЕНКО и Заур ЗАКРАИЛОВ в 2019 установили мировой рекорд, переплыв Байкал в рамках акции «За чистый Байкал».



Также участником эстафеты во Владивостоке стал ее организатор Олег ДОКУЧАЕВ (Президент общественной организации «Олимпийский совет Приморского края») и его шестилетний сын Иван.



«Этот заплыв – в первую очередь попытка привлечь внимание людей к окружающей среде, – добавил Вячеслав ТИМОШЕНКО. – Мы должна помнить, что природа: реки, моря, океаны, горы и леса – это наш общий дом, к которому нужно относиться бережно».



И тех, кого волнуют проблемы окружающей среды, оказалось немало. Всего в эстафете участвуют тринадцать человек: Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля, Павел Комаров, Иван Албутов, Александр Смирнов, Татьяна Рекунова, Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов, Татьяна Гавриленкова, Алексей Балыков, Дмитрий Филитович, Иван Докучаев.





В качестве сопровождения с участниками плывут корабли и лодки Тихоокеанского флота. Все потому, что выбранный для заплыва маршрут очень сложен в преодолении. Он стоит в одном ряду с заплывами через Берингов пролив и пролив Ла-Манш.



Для участников акция во Владивостоке станет этапом подготовки к очередному заплыву «За чистый Байкал», который пройдет с 4 по 8 августа 2021 года. В этом году пловцам предстоит переплыть озеро сначала в одну сторону, а потом в другую.



Заплыв организован Министерством физической культуры и спорта Приморского края, Олимпийским советом Приморского края, региональным отделением Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».



Партнерами в организации и проведении акции стало Командование Тихоокеанского флота, ООО «Порт Вера» и издательский дом «Аргументы недели».

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