Мэр Риги Стакис о внесении в «чёрный список»: «Я получаю десятки тысяч посланий поддержки»

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2 июля 2021, 15:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Россия внесла в «черный список» мэра Риги Мартиньша Стакиса после инцидента с флагом РФ во время чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Занимая соответствующий пост, он должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике»,- заявила г-жа Захарова.



Официальный представитель МИД РФ отметила, что мэру Риги надо думать о развитии экономических связей с российскими регионами, а не заниматься политическим хулиганством.



«Стакис позволил себе абсолютно беспрецедентную русофобскую выходку. Теперь Мартиньшу Стакису делать это будет значительно сложнее – он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ»,- отметила Мария Захарова.



Что думает сам г-н мэр по поводу запрета?



«Я получаю десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России. И я поддерживаю их! Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России. Мне и в Риге есть чем заняться. И я не планирую поездки в Россию»,- заявил г-н Стакис.



Конечно, Мартиньшу Стакису есть чем заняться в Риге: например, превратить прекрасный европейский город в село: мэр столицы Латвии в этом году решил «озеленить» улицы… странным способом – в центре Старой Риги выставил пластиковые черные горшки с кустами! Рижане, конечно, в шоке! Такая «красота» бьет не в бровь, а в глаз!



Скажу честно, от решений мэра Стакиса, увы, один стресс! Рижане еще «не оправились» от многочисленных велодорожек, столбиков, контейнеров с мусором, закрытие стоянок для машин и т.д.



Я реально не могу понять, а как же так можно не любить свой город?!



Мария Захарова, видимо, не знает «нюансы» руководства Стакиса: для того, чтобы думать о развитии экономических связей между странами нужны мозги! Тут, в своем «ведомстве», простите, косяк за косяком… Какое там экономическое развитие!



Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к экс-мэру Риги, депутату РД Олегу Бурову:



«Каждый руководитель «входит» в историю своим путем: кто реальными делами, а кто интригами. То, что мэра Стакиса занесли в «черный список» - очень символично и наталкивает на раздумья… Скажите мне, Татьяна, а будут ли российские предприниматели теперь вкладывать свои средства в Ригу? Понятно, что нет! И что же хорошего? Наш мэр Мартиньш Стакис, увы, ничего еще не сделал, а уже «наследил». Всем здравомыслящим людям давно известно, что с соседями следует поддерживать добрые отношения. Надо думать и смотреть вперед. Я, конечно, не гадалка, но определенный прогноз могу сделать… Это касается того, чем должен заниматься мэр города: Рига, увы, практически опустела… Почему? А где человеку, который приехал в столицу Латвии можно оставить машину? Все в столбиках, простите, горшках с кустами и т.д. Дальше будет только хуже! Столица Латвии опустеет окончательно! Можно же было, например, сделать красивые клумбы с цветами, как в Австрии, допустим… Нас пытаются убедить, что это все временное решение! Только на летний сезон. А сколько стоит такое временное решение? Зачем на все это тратить деньги самоуправления? Что касается «черного списка», то ни один мэр Риги «не удостоился такой чести», кроме нынешнего. Рига всегда имела культурные, социальные отношения с Россией: гастроли, фестиваль «Золотая Маска», обмен школьниками и т.д. Что тут можно сказать? Каждый руководитель «входит» в историю своим путем…»



Что думают рижане о «черном списке»?



Мнение из социальных сетей:



«Взлетели цены на коммунальные услуги, проблемы с мусором, идиотизм со столбиками, а этот устраивает политические «выпады». Мало Латвии позора? Гнать его в шею! Он это честно заслужил!»



«Его никуда дальше думы пускать нельзя!»



«Совершенно человек не думает о будущем! Ветер перемен быстро дует… И что тогда?»



«Стакис, верни остановки с навесами, и не лезь в политику! Русофобия дорого обходится Латвии!»



Да уж… Дорого обходятся Латвии необдуманные поступки некоторых политиков…

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