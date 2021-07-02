Цены на автомобили в России могут вырасти

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2 июля 2021, 15:14 Турана Гулиева

Фото: cоцсети

Цены на машины в России продолжают расти, а некоторые модели превращаются в дефицитные. Такое мнение ТАСС высказали в двух крупных российских автодилерских центрах «Рольф» и «Авилон».

Уже на 5-10% выросли цены только за первую половину 2021 года. Руководитель проекта AvtoAvto.ru Константин Абдуллаев:«Не хватает компонентов из-за различных экономических мероприятий в связи с коронавирусом. С моей точки зрения, стоимость автомобилей будет расти постоянно. Рост цен [ожидается] от 2% до 5% по всем моделям, по всем комплектациям, от этого тоже никуда не денешься, все будет дорожать».

За счет роста цен машины станут дефицитными, начнут быстрее исчезать из автомобильного рынка. Как говорит эскперт журнала “За рулем”.

Максим Кадаков: «При прочих равных сложнее будет купить самые популярные модели среди недорогих и дорогих автомобилей. Еще к этому добавляются сезонные колебания. Уже сейчас можно смело предположить, что к 2022 году будет сложно купить эксклюзивные автомобили, например BMW X6 M, или самые заряженные спортивные версии, поскольку спрос под Новый год на такие машины растет, покупатели хотят сделать подарок самим себе или любимой жене, девушке и так далее. Что касается недорогих автомобилей, здесь ситуация плюс-минус похожая, только все это относится к более дешевым автомобилям. В наибольшем дефиците, скорее всего, окажутся самые популярные модели».

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