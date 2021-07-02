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Посол Италии: Чем скорее россияне привьются от COVID-19, тем скорее откроются итальянские границы

, 14:35

Посол Италии: Чем скорее россияне привьются от COVID-19, тем скорее откроются итальянские границы
Фото: pixabay.com

Чем скорее россияне привьются от коронавируса, тем скорее откроются итальянские границы для российских туристов. Об этом сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

«Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», - сказал Терраччано, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На базе городских поликлиник в Москве работают 119 центров вакцинации от коронавируса, в которых прививают по предварительной записи. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва», которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19 - они работают с 8:00 до последнего желающего получить прививку. Кроме того, без записи вакцинироваться можно в торговых центрах и других популярных общественных местах.

Напомним, что накануне в Москве стартовала повторная вакцинация от коронавирусной инфекции. Она проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник лайт».

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