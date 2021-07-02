Бывший зять Ельцина рассказал о роли Березовского в жизни Кремля

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2 июля 2021, 14:18 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Алексей Дьяченко рассказал о роли Бориса Березовского в жизни Кремля в эпоху правления Ельцина.



Дьяченко напомнил, что Березовский занимал госдолжности в Совете Безопасности и исполнительном секретариате СНГ и непосредственно поддерживал прямые рабочие контакты с Борисом Ельциным.



«На их отношения отрицательно повлиял один эпизод, о котором мне рассказал сам Березовский в присущей ему эмоциональной манере. Однажды Ельцин позвонил Березовскому то ли очень рано, то ли очень поздно. Борис Абрамович не сразу понял, кто ему звонит. Вероятно, был подшофе или с похмелья (выпить он любил). И сам не очень помнил, что он наговорил Президенту. А у Ельцина была такая особенность: сам он мог и любил выпить, но пьяных подчиненных, терявших контроль над собой, не терпел. Работа есть работа. Мне кажется (точно не могу сказать), что после этого глупого в сущности эпизода Ельцин больше не звонил Березовскому. И вообще охладел к нему», - вспоминает бывший зять Ельцина.



После этого события, по словам Дьяченко, Березовский все же продолжил играть одну из ключевых ролей в жизни Кремля. Властным структурам в тот период было необходимо вернуть всю полноту реальной власти, утраченную в эпоху разрухи и хаоса после краха СССР. Березовский был активным участником строительства «вертикали власти» и продвигал выгодные Кремлю проекты.



«Строительство пресловутой «вертикали власти» началось именно тогда, после конституционного референдума и первых думских выборов 1993 года. А не при Владимире Путине, как искренне думают многие незрелые наблюдатели. Такие люди, как Березовский, поняли этот заказ и начали действовать», - утверждает Дьяченко.



По его словам, в середине 1990-х Березовский «честно работал на Систему» и занимал в ней свою нишу.



«Любой человек, который хочет сделать карьеру в России – в политике, бизнесе, науке или культуре – должен знать золотое правило: ты не можешь быть равным Системе. Ты просто нанятый работник, на твоё место тысячи желающих, твои таланты никого не интересуют, - считает Алексей Дьяченко. - Тебя выжмут, как лимон, а потом выбросят. Потому что Системе сотни лет, а тебе отмерено, дай Бог, 20-30 лет активной работы. И неважно, кто ты – фаворит царя Петра Александр Меньшиков, сатрап Сталина Лаврентий Берия или нефтяной магнат эпохи «неуправляемой» демократии Михаил Ходорковский».



Дьяченко утверждает, что автором идеи переезда в Москву нижегородского губернатора Бориса Немцова был именно Березовский. Вспоминает бывший зять Ельцина и о двух проектах, которые вел Борис Абрамович для Кремля.



«Во-первых, он занимался чеченскими проблемами. Во-вторых, открыто воевал с мэром Москвы Юрием Лужковым, который во второй половине 90-х годов превратился в серьезную головную боль для Кремля», - отметил Дьяченко.



По его словам, чеченскую проблему Березовский предлагал решить с помощью денег: предоставить чеченцам особые экономические возможности в обмен на формальную лояльность Москве и отказ от идеи выхода из состава России. Дьяченко подчеркнул, что в то время на реализацию этого плана власти не решились, а вернулись к нему позже. Уже без Березовского.



Алексей Дьяченко вспоминает и о другом проекте Березовского – «политическом уничтожении» мэра Москвы Лужкова:



«Кремль явственно раздражали нескрываемые, по мнению Кремля, президентские амбиции Лужкова и непомерная, с точки зрения того же Кремля, роль жены Лужкова Елены Батуриной в делах мужа и столицы (а потенциально – всей страны). Аппаратный конфликт тлел, время от времени разгораясь, но открыто воевать с мэром интеллигентные люди, проживавшие в Москве, не решались. К тому же многие считали, что Лужков придет на смену Ельцину, и вот тогда…»



На этой ниве, по словам Дьяченко, Березовский добился успеха и «со своим телеканалом ОРТ лишил столичного мэра федеральных амбиций».



В 1999 году Березовский стал создателем и идейным лидером предвыборного блока «Единство». Причем в итоге он даже избрался в Думу от Карачаево-Черкесии.



«Он мог бы, конечно, заняться каким-нибудь большим бизнесом и отказаться от претензий быть «главным политическим конструктором Кремля». Как это сделали некоторые другие люди. Но порывистая душа, как писали великие сатирики Ильф и Петров, не давала покоя. Березовский не хотел меняться в соответствии с требованиями Системы. Он по-прежнему хотел рулить всем – от телевидения до недвижимости в Абхазии. И везде действовать по своей схеме. И Система повернулась против него. И в итоге добила его в политическом плане», - заключил Алексей Дьяченко.





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