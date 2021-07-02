Эльман Мехтиев об изъятии единственного жилья у обанкротившегося жителя Екатеринбурга: «Создан прецедент»

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2 июля 2021, 14:03 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Количество банкротств граждан будет поступательно расти в этом году. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев считает, что «пик банкротств будет зафиксирован осенью, что обусловлено отложенным эффектом пандемии и сроком после отмены моратория в девять месяцев, необходимым для реализации».

Мехтиев прокомментировал новость о том, что у жителя Екатеринбурга Аркадия Поторочина, задолжавшего кредиторам 21,4 млн рублей, и признанного в 2018 году банкротом, впервые в российской судебной практике забрали единственное жилье — двухуровневую пятикомнатную квартиру.

Обанкротившийся мужчина попытался судиться. Но ему это не удалось. Несколько дней назад его жилье было продано на торгах за 8,25 млн рублей.

По словам Эльмана Мехтиева, этот случай является прецедентным, но вполне логичным, - сообщает «Свободная пресса».

«Возникает вопрос: если человек признан банкротом, он испытывает финансовые трудности и содержать элитную недвижимость не способен. Сейчас судебная практика складывается так, что суды встают на сторону кредиторов в вопросе процедуры банкротства», — прокомментировал он.

Президент НАПКА добавил, что «основной массив должников — 51% - приходится на категорию "до 50 тысяч рублей"».

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