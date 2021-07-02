Маша вышла в свет

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2 июля 2021, 13:13 Лилия Сорокина

Фото Елены Галкиной

Робот-промоутер, совместная разработка Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина, ООО «АПКБ» и МАИ, был представлен на VI Всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Это один из крупнейших в стране форумов, где демонстрируют передовые цифровые решения.

Экспозицию Арзамасского приборостроительного завода в обновленных павильонах Нижегородской ярмарки посетили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Глеб Никитин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, а также многочисленные гости и участники конференции. На ЦИПР-2021 собрались более 450 спикеров, свыше 4000 участников, проведено более 70 мероприятий.

Для робота-промоутера Маши конференция стала «выходом в свет», где будущий социальный помощник обратил на себя внимание всех без исключения гостей мероприятия. Высоко оценил разработку арзамасских приборостроителей и губернатор Глеб Никитин, в частности, одобрив в дальнейшем использование робота в нижегородских многофункциональных центрах.

Сами разработчики в будущее своего детища смотрят оптимистично. Маша может распознавать и запоминать лица, фиксировать данные, обрабатывать документы. Кстати, робот уже проводит экскурсии для посетителей в музее Московского авиационного института. Если потребуется, может и анекдот рассказать. Но о полной замене человека на роботов речь пока не идет.

Главная задача разработчиков сегодня – усовершенствовать образец и сделать его серийным. В дальнейшем вообще исключить работу оператора, сделав действия робота автономными. Так, на конференции Маша не просто общалась с гостями: отрабатывалась технология поведения робота при большом скоплении людей. Для понимания смысла сказанного применяется технология распознавания не всегда внятной речи, например, в шумной обстановке. Кстати, представленный на выставке робот-промоутер – это уже второе поколение социальных роботов.

МФЦ, музеи, выставки – вот лишь малый список того, где в будущем сможет работать Маша. Но о сроках разработчики пока говорят осторожно. В этом году планируется отправить в опытную эксплуатацию два новых макета.

Комментарий

Владимир Пименов, заместитель главного конструктора ООО «АПКБ»:

– У нас получилось реализовать функцию распознавания лиц, что было достаточно сложно, а также распознавания речи в шумной аудитории. Это уже второй разработанный нами макет, он более высокий, удобный, увеличилась скорость движения, автономность. Теперь нашим большим заданием является увеличение коллаборативности, приведение к безопасным характеристикам взаимодействия с человеком. На данный момент мы контролируем движения и перемещения робота, схваты и т.д. Хотелось бы, чтобы робот в будущем делал это сознательно и самостоятельно. На сегодняшний день в мире мало робототехники такого уровня.

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