Андрей Бочкарев: Реализацию проектов городского заказа не планируется приостанавливать или отменять

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2 июля 2021, 12:46

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве не планируется приостанавливать или отменять реализацию городских проектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП).



«Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, а также рост цен на строительные материалы, «замораживать» или тем более отменять реализацию городских проектов, заложенных в АИП, не планируется», - заявил Бочкарев в ходе X Московского урбанистического форума.



Он подчеркнул, что власти столицы будут гибко реагировать на изменения цен на стройматериалы. Бочкарев отметил, что в настоящее время все столичные объекты столкнулись с проблемой роста стоимости строительных ресурсов. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о дорожно-мостовых объектах, где наиболее велика доля применения металла.



«Тем не менее, на сроки и график реализации городских проектов эта ситуация не повлияет», - сообщил заместитель мэра Москвы.



Ранее Бочкарев сообщал, что интенсивность и темпы строительных работ в столице вышли на «доковидные» показатели.



«В прошлом году по отдельным сегментам недвижимости не только был сохранен объем сданных в эксплуатацию объектов, но и превзойдены плановые показатели. Мы прогнозируем аналогичную ситуацию и в этом году», - сообщил он.



Московский урбанистический форум из-за пандемии COVID-19 впервые проходит в гибридном формате. В этом году в нем принимают участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке форума в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы. Еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Мероприятия деловой программы завершатся 2 июля.





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