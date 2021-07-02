Жителя Екатеринбурга-банкрота суд лишил единственного жилья - пятикомнатной квартиры

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2 июля 2021, 11:56 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

В России обанкротившегося жителя Екатеринбурга впервые лишили единственного жилья - двухуровневой пятикомнатной квартиры в столице Урала площадью 147,3 кв. метров. Аркадию Поторочину предоставили другую квартиру, площадью порядка 30 кв. метров, в пять раз меньше прежней.

В Екатеринбурге прошли первые торги по продаже жилья гражданина-банкрота, которое у него было единственным. По итогам банкротных торгов 22 июня квартира Поторочина была продана за 8,25 млн рублей. Это следует из данных ЕФРСБ.

В мае 2018 года житель Екатеринбурга Аркадий Поторочин с долгами в 21,4 млн рублей был признан банкротом.

Должник попросил исключить из конкурсной массы его роскошную квартиру в Екатеринбурге как единственное жилье. В июле того же года Арбитражный суд региона удовлетворил его просьбу. Но кассация в январе 2019 года отправила спор на пересмотр.

Кредиторы в связи с отсутствием у должника другого недвижимого имущества начали действовать и победили.

Юристы отмечают, что это первый известный случай продажи единственной квартиры банкрота с предоставлением ему жилья гораздо меньшей площади.

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