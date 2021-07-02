Алексей Текслер прокатился на велосипеде по улицам Челябинска

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2 июля 2021, 10:16 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона

Губернатор Челябинской области заявил о необходимости полноценной программы развития велосети.

В своем инстаграм-аккаунте глава региона Алексей Текслер опубликовал пост о том, как проехал по Челябинску на двухколесном транспорте.

«Сегодня решил приехать на работу на велосипеде, посмотреть, насколько удобен Челябинск для тех, кто передвигается на этом виде транспорта, — рассказал губернатор. — В целом личные впечатления у меня хорошие, оттого что я сегодня именно так приехал на работу. Но надо сказать, что Челябинск, как и многие другие наши города, не совсем гостеприимны для велосипедистов, чтобы ситуацию исправить, нужно многое сделать».

Алексей Текслер добавил, что в городе должно появиться больше велодорожек и муниципальных велопарковок. Кроме этого, он подчеркнул, что необходимо организовать удобные съезды — это важно не только для велосипедистов, и разработать программы по развитию велосети.

«Поручения городским властям дал. Но все это полностью касается и других городов области. Программы развития велосети нужны всем. Муниципалитеты-лидеры получат финансовую поддержку», — констатировал глава региона.

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