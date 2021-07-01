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1 июля 2021, 21:54

фото: pixabay.com

Супруги-яхтсмены из Петербурга Олег Гирсон и Елена Соколова пропали в Атлантическом океане. Тревогу забила дочь мужчины Нина. Девушка написала в социальных сетях, что отец перестал выходить на связь месяц назад.

По словам Нины Гирсон, её отец является опытным моряком, яхтсменом, его супруга тоже, и маршрут, по которому они планировали пройти, им знаком, - пишут СМИ в Петербурге.

Девушка написала, что в конце мая вышли на яхте "Визит" с Канарских островов в сторону острова Мадейра, далее через Азорские острова к Гибралтарскому проливу, в Испанию на Майорку. Отец попросил положить ему на телефон денег, чтобы он мог созваниваться со своим знакомым Евгением и узнавать прогноз погоды и направление ветров.

Отец предложил дочерям держать связь через этого человека. На днях Евгений сообщил Нине Гирсон, что ее родители с 3 июня ни разу на связь не выходили. Телефон яхтсменов выключен.

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