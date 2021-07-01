ДИТ опроверг сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы

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1 июля 2021, 20:52

Фото: pixabay.com

Информация о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.



«Департамент информационных технологий города Москвы опровергает сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы и утечках персональных данных пользователей. Сбои в работе ЕМИАС также не были зафиксированы. Сервисы получения QR-кодов работают в штатном режиме, получить их по-прежнему может любой гражданин, прошедший вакцинацию, переболевший коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющий отрицательный ПЦР-тест, полученный в одной из московских лабораторий, подключенных к ЕМИАС»,- сказали в департаменте.



В пресс-службе также отметили, что в базе цифровых сертификатов не содержится информация о телефонах и адресах электронной почты пользователей. «Она содержит только инициалы и даты рождения граждан - этой информации достаточно для подтверждения владельца QR-кода»,- заключили в департаменте.



Ранее СМИ сообщили, что серьезный сбой произошел на сайтах ЕМИАС Москвы, проблемы наблюдаются на сайтах immune.mos.ru, mos.ru и gosuslugi.ru. Кроме этого, хакеры якобы взломали базы вакцинированных, а мэрия приостановила внесение в нее новых данных и выдачу QR-кодов.





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