Верховная Рада Украины отменила свободную экономическую зону с Крымом

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1 июля 2021, 20:21 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Депутата Верховной Рады Украины в четверг на внеочередном заседании приняли закон, отменяющий свободную экономическую зону (СЭЗ) с Крымом. Эта СЭЗ была создана в 2014 году.

Вскоре после того, как в Крыму и Севастополе прошел референдум, и в марте 2014 года они вошли в состав РФ, украинские власти решили создать там свободную экономическую зону. На территории СЭЗ Киев не взимал с граждан Украины общегосударственные налоги, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. С тех пор на Украине проходили митинги с требованием отменить закон. Также с 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе начала действовать СЭЗ, указ о создании которой подписал президент РФ Владимир Путин.

В пояснительной записке к Указу говорится, что по действующему украинскому законодательству украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взымаются общегосударственные налоги и сборы. Парламентарий Рустем Умеров сообщил, что власти предлагают отменить все "дискриминационные положения", касающиеся граждан Украины, проживающих на полуострове.

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