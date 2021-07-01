Адвокат Татьяна Тонова: Бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2021, 19:38 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество. Адвокат Батурина Татьяна Тонова сообщила, что ее подзащитному предъявлено обвинение. Тонова рассказала, что в четверг, 1 июля, сотрудниками Следственного комитета РФ было неожиданно возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и проведен обыск дома у Батурина, который в 2011 году боролся за восстановление своих корпоративных прав в связи с хищением, по его версии, Еленой Батуриной 25% акций компании "Интеко".

Елена Батурина - вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, создатель крупного российского девелопера "Интеко", родная сестра Виктора Батурина.

Юрист добавила, что с Батуриным проводятся следственные действия, следствие будет просить арестовать его, - передает "Интерфакс".

Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что Батурин стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество по заявлению Елены Батуриной.

Представитель Батуриной Геннадий Теребков подтвердил, что бизнесвумен действительно подала заявление в правоохранительные органы в связи с предполагаемыми мошенническими действиями в отношение нее.

В июле 2013 года в Москве суд приговорил Батурина к 7 годам лишения свободы по делу о мошенничестве с векселями "Интеко". Елена Батурина в 2011 году продала компанию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости