Южноуральцам рассказала, как пройдет Всероссийская перепись населения

Аргументы Недели → Общество

1 июля 2021, 19:33 Татьяна Михайлова

Источник — https://www.strana2020.ru/

Все желающие смогут предоставить данные о себе и близких через портал Госуслуг.

На прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс» пресс-конференции, представители Челябинскстата подробно рассказали о подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020. В этот раз она будет проводиться с использованием цифровых технологий: это позволит быстро собрать и обработать большой массив данных. Все желающие смогут заполнить переписные листы на портале Госуслуги, также по традиции квартиры и дома обойдут переписчики, они занесут всю информацию в планшетные компьютеры. Еще один вариант участия в переписи — посещение стационарного пункта, которые будут оборудованы в МФЦ Южного Урала.

Гражданам будет предложено ответить на ряд вопросов, которые касаются их образования, источников доходов, национальности, жилищных условий. Заместитель руководителя Челябинскстата Ирина Немтина подчеркнула, что принципы проведения Всероссийской переписи населения — это добровольность, безопасность и конфиденциальность. Все собираемые сведения записываются со слов граждан и не требуют документального подтверждения.

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