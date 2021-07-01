Заммэра Владимир Ефимов рассказал о реорганизации многолетних долгостроев в Москве

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1 июля 2021, 19:12

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, рассказал, что в ближайшее время в столице будут реорганизованы шесть территорий многолетних долгостроев. Подробнее об их локации и новом применении – в материале.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, рассказал, что в ближайшее время в столице будут реорганизованы шесть территорий многолетних долгостроев. Подробнее об их локации и новом применении – в материале.

В рамках проекты «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы долгострои, расположенные в четырёх округах столицы: в центральном, западном, северном и северо-восточном. Их общая площадь превысит 7,7 га.

«Там появится более 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки. Планируемый объём инвестиций в реализацию проектов – свыше 21 миллиарда рублей, бюджетный эффект – почти 3 миллиарда рублей в год. Также будет создано порядка пять тысяч рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов.

Справочно: Проект «Индустриальные кварталы» позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года. Он касался производственной зоны «Октябрьское поле», реорганизацию которой инвестор должен закончить к 2024 году.

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