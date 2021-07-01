На Южном Урале заменили помещение для выборов, возмутившее главу ЦИК

Местные власти нашли пригодное для голосования место.
Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», в Кунашакском районе выбрано новая локация для проведения голосования. Напомним, недавно в поселке Элеваторном прошли повторные выборы депутатов Усть-Багрякского сельского поселения. Тот факт, что помещение для участковой избирательной комиссии располагалось в ветхом здании, возмутило главу федерального избиркома Эллу Памфилову.
Глава областного избиркома Сергей Обертас рассказал корреспонденту «Челябинск Сегодня», почему так получилось, что выборы проходили в старой постройке, а также отметил, что администрация района нашла новое место для голосования, оно находится в поселке Синарской. Также местные власти взяли на себя обязанность организовать транспортное сообщение между населенными пунктами в дни голосования, чтобы 88 избирателей смогли посетить участок.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости