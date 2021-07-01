Российские онкологи просят у Минздрава разрешение на лечение пациентов от осложнений

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2021, 18:48 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Российские противораковые организации заявили, что профилактика и терапия осложнений, связанных с лечением онкологии, не вошли на следующий год в клинические рекомендации Минздрава. Пациент, получивший дорогостоящую терапию, теперь рискует погибнуть из-за того, что больница не имеет права закупить для него дешевое средство от осложнений. Онкологи обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой разобраться в ситуации.



С 1 января 2022 года оплата медицинских услуг по системе ОМС будет возможна только в том случае, если стандарт оказания медпомощи основан на утвержденных ведомством клинических рекомендациях. В письме министру врачи отмечают, что онкоклиники не могут госпитализировать больных с побочными осложнениями, поскольку страховая компания не возместит расходы на их лечение. При этом цена вопроса бывает настолько незначительной, что многие медучреждения способны оплатить расходы из собственного бюджета. В иных случаях, указывают специалисты, пациент, получивший дорогостоящую химиотерапию, может погибнуть из-за того, что больница не имеет права закупить для него «копеечное лекарство» от осложнений.



Онкопациенты сталкиваются с дерматологическими и сердечно-сосудистыми осложнениями, патологиями костной ткани и целым рядом других осложнений. Онкологи взяли бы лечение на себя, но отсутствуют тарифы, и оно не оплачивается.



«У нас даже нет возможности оценить частоту этих осложнений, потому что такие больные не попадают в профильные онкологические клиники. Онколог не может положить пациента с осложнением, потому что у онколога нет тарифа», - отметила профессор Людмила Жукова, модератор рабочей группы по разработке клинических рекомендаций по раку молочной железы.



Известно, что по объему финансирования федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» является крупнейшей частью нацпроекта «Здравоохранение»: его финансирование до 2024 года составляет 969 млрд руб. (из 1,725 трлн руб.). Среди главных его целей — снижение смертности от онкозаболеваний.



«Врачи не смогут лечить, пациенты не смогут получать необходимую и квалифицированную помощь. В 2019 году во исполнение поручения правительства РФ регулятор возложил задачу разработки клинических рекомендаций на профессиональное сообщество, в итоге ее непосредственная реализация была поручена мне. Онкологи в короткие сроки и безвозмездно исполнили задачу, теперь же диалога с разработчиками нет», - заявил президент фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака» Баходур Камолов.



Он отметил, что недавно должен был состояться круглый стол по теме сопроводительной терапии. По его словам, представители Минздрава подтвердили участие, но на мероприятие не пришли.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости