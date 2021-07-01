Журналистам расскажут о новой стратегии развития Челябинска

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1 июля 2021, 18:36 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Председатель Челябинской гордумы Андрей Шмидт станет гостем «Большой редакции».

Завтра, 2 июля, в 11 часов состоится очередное мероприятие в рамках проекта «Большая редакция», реализуемого медиахолдингом «Гранада Пресс» в партнерстве с Челябинской областной универсальной научной библиотекой.

На вопросы главных редакторов ведущих изданий региона и зрителей трансляции ответит председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт. Предметом обсуждения станет новая стратегия развития мегаполиса.

Начало трансляции — в 11 часов. Видеозапись будет размещена на канале «Гранада Пресс».

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