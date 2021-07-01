Ефимов опроверг информацию о падении выручки ресторанов на 80% из-за введения QR-кодов

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1 июля 2021, 18:01

Фото: pixabay.com

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме опроверг информацию о падении выручки ресторанов Москвы на 80% в первый день «бесковидного» режима.



«Сейчас мы сталкиваемся с очередным сложным этапом, к сожалению. И, к сожалению, мы вынуждены вводить определенные ограничения. Но мы внимательно следим за тем, что происходит в экономике. <...> Но хотелось бы оговорочку сделать. Многие предприниматели пытаются злоупотреблять, играть общественным мнением. Например, рестораторы в первый же день заявили о сокращении выручки на 80% по всему рынку. Непонятно, где они взяли эти цифры. Но мы видим совершенно другую картину. Выручка сократилась, но на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года», - сказал Ефимов.



Ранее в СМИ сообщалось, что уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов заявил, что в первый день перехода кафе и ресторанов на «бесковидный» режим работы их выручка упала как минимум на 80%.





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