Первый этап 120-киллометрового экозаплыва стартовал во Владивостоке с водной станции ЦСКА

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2021, 17:08 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

Первый этап эстафетного экологического заплыва по заливу Петра Великого на дистанцию 120 километров стартовал сегодня в два часа дня. Акция, направленная на привлечение внимания к экологическим проблемам водных ресурсов Приморского края и России в целом, приурочена к 290-летию образования Тихоокеанского флота и 161-й годовщине образования Владивостока.

Основная цель акции – выявление состояния и чистоты морской воды залива Петра Великого. Именно для этого сегодня пловцы преодолеют расстояние в 20 км до острова Рикорда, чтобы остаться там на ночь и уже завтра проплыть еще 40 км.



«Проблемы могут поджидать в проливе Старка и Японском проливе, в районе островов Матвеева и Желтухина, – говорит организатор и участник акции Олег ДОКУЧАЕВ. – Нам передали, что видели там двухметровых сельдевых акул, но мы к этому уже готовы. Поэтому основная задача – проплыть максимально возможное расстояние, затратив на это как можно меньше времени. Смена одного пловца будет длиться от получаса до двух часов. Вот один пловец Павел Комаров неделю назад проплыл 24 километра, он просит четыре часа. Но мы, конечно, будем смотреть по обстоятельствам».



Надо заметить, что маршрут, по которому будут плыть участники с 1 по 4 июля уникален и сложен в преодолении. Он стоит в одном ряду с заплывами через Берингов пролив и пролив Ла-Манш. Во время эстафеты участники планируют преодолеть архипелаг островов императрицы Евгении, пролив Старка, а также проливы Амурный и Босфор Восточный. Сопровождать пловцов будут корабли и лодки Тихоокеанского флота.



«Сейчас южный ветер, поэтому начало заплыва точно будет нормальным, – отмечает участник акции Павел КОМАРОВ. – Я был на Эгершельд только что и могу сказать, что за мысом точно будет волна. А вообще все зависит от того, как мы поплывем: по часовой стрелке или против. По часовой будет сложно – там сильные волны, если против, то попроще. На суше и в море скорости совершенно разные, может мешать и течение, в море все непредсказуемо, но надеемся, что все пройдет гладко».



Напоминаем, что для участников акция во Владивостоке станет этапом подготовки к заплыву «За чистый Байкал», который пройдет с 4 по 8 августа.



В заплыве принимают участие опытные пловцы со всей России: Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля, Павел Комаров, Иван Албутов, Александр Смирнов, Татьяна Рекунова, Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов, Татьяна Гавриленкова, Алексей Балыков, Дмитрий Филитович, а также шестилетний Иван Докучаев.







Заплыв организован Министерством физической культуры и спорта Приморского края, Олимпийским советом Приморского края, региональным отделением Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».



Партнерами в организации и проведении акции стало Командование Тихоокеанского флота, ООО «Порт Вера» и издательский дом «Аргументы недели».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости