Заключенного Айвара Лембергса не выбрали мэром Вентспилса

Похоже, что эпоха политика Айвара Лембергса, увы, выходит на «финишную прямую»: сегодня, 1 июля, самоуправление Вентспилса выбирало мэра: против проголосовало 6 депутатов, за – шесть.
В голосовании участвовали 12 депутатов Вентспилсской городской думы. Всего в думе Вентспилса 13 депутатов, включая самого Айвара Лембергса. Поскольку, г-н Лембергс находится сейчас в тюрьме, то он не мог голосовать. Почему? Нет доступа к компьютеру.
Депутаты к единому решению не пришли, и голосование отложили до 5 июля.
«Мы начинаем политические консультации с другими партиями, чтобы добиться компромисса. Будет очень безответственно, если работа думы будет тормозиться из-за того, что невозможно выбрать председателя», - заявил заместитель председателя правления партии «Латвии и Вентспилсу» Янис Витолиньш.
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