Отравление реки Охчучай Арменией - безответственность или экологический терроризм?

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1 июля 2021, 17:06 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото из открытых источников

Экология стоит в первом ряду проблем, требующих решения государствами. Но одно дело, когда эта проблема создается самим государством. Тогда и действия его по устранения причины проблемы логичны и возможны. И совсем другое дело, когда проблема эта создается по другую сторону границы, и государство физически не в состоянии повлиять на решение сложившейся ситуации и может только взывать к разуму и добропорядочности своего соседа. В такую ситуацию сегодня попал Азербайджан.



Опасность для человека



Недобросовестное использование возможности влияния на природные ресурсы с целью досадить соседу, явление не новое. Таким образом Украина пыталась подгадить выбравшему Россию Крыму, перекрыв каналы с водой. Но только инициировала этим работы по обеспечению полуострова водными ресурсами собственного «изготовления». Что-то подобное сейчас происходит со стороны Армении.

Камнем преткновения стала река Охчучай. Армянский вариант названия - Вохчи. Река эта берет начало в Армении. Общая протяженность реки Охчучай составляет 83 км, большая ее часть приходится на территорию Сюникской области Армении, меньшая – на территорию Зангиланского района Азербайджана. Охчучай впадает в реку Араз - вторую по величине реку на Южном Кавказе. Араз, в свою очередь, впадает в реку Кура, которая несет свои воды в Каспийское море. Система этих рек имеет огромное значение для орошения сельскохозяйственных угодий Азербайджана. Но то ли безответственность, то ли злонамеренность сопредельного государства поставило экологию региона под угрозу.

Дело в том, что предприятия горнодобывающей промышленности Армении активно сбрасывают отходы производства в Охчучай совершенно диким, средневековым способом - вообще без очистки. Причем, это не какие-то фабрики районного масштаба. Убивает реку одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в Армении, расположенное в Сюникской области в истоке реки Охчучай. То есть, река отравлена на всем ее протяжении.

Чрезмерный выброс тяжелых металлов в реку губит не только речную фауну, но и чрезвычайно опасен для здоровья человека. Использование такой воды может иметь пагубные последствия – от расстройств желудочно-кишечного тракта, деструктивных процессов в почках и костной ткани до расстройств сердечнососудистой, нервной и кроветворной систем организма. К примеру, повышенное содержание марганца в воде критично для детей, поскольку несет риск развития заболевания опорно-двигательного аппарата под названием «марганцевый рахит». Исследования подтверждают канцерогенное действие свинца на организм человека, а у детей отравление свинцом способно приводить к снижению уровня умственного развития. А ведь отрава эта разносится до самого Каспия, где становится угрозой уже не только Азербайджану, но и остальным государствам, имеющим береговую линию на Каспии, в том числе России!



Осторожно, яд!



В пробах воды, взятых из Охчучая в январе-июне 2021 года, выявлено высокое содержание тяжелых металлов — в частности меди, молибдена, марганца, железа, цинка и хрома. Согласно мониторинговым отчетам Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР), содержание медно-молибденового соединения в реке превышало норму в два раза, железа — в четыре раза, никеля — в семь раз. В результате периодических сбросов отходов, вода в реке постоянно меняет свой цвет. Ее воды становятся то белыми, как молоко, то ядовито-желтыми.

Форель, когда-то любившая эти воды, подобного отношения к среде своего обитания не выдерживает. Периодически выявляются случаи массовой гибели этой ценной рыбы. Так в ходе визуального мониторинга, проведенного 7 марта 2021 года в части реки Охчучай в селах Зангиланского района Шайыфлы и Джахангирбейли, наблюдалась массовая гибель 227 речных форелей и 330 ширбитов, занесенных в Красную книгу Азербайджанской Республики.

«Анализ проб воды из реки и донных отложений был проведен по заказу МЭПР в аккредитованной на международном уровне и сертифицированной германской лаборатории SGS (на основании договора с ООО Societe General de Survelliance Azeri Ltd), — говорит заведующий отделом международного сотрудничества МЭПР Азербайджана Эмин Гарабаглы. — Было установлено, что концентрация опасных веществ в пробах осадка во много раз превышает норму, а уровень загрязнения реки является критическим».

Можно было бы подумать, что азербайджанские экологи преувеличивают масштабы бедствия, чтобы возвести напраслину на несчастную Армению. Вот только тревогу бьют экологи и в самом Ереване. Признание того факта, что два предприятия, действующие в Сюникской области Армении, действительно игнорируют мировые экологические стандарты, подчеркивается в отчетах государственных органов Армении, а также в сообщениях армянских экологических активистов, опубликованных в местных СМИ.

В октябре 2019 года пресс-служба МЧС Армении сообщила, что токсичные отходы Каджаранского медно-молибденового комбината из-за повреждения «хвостохранилища» просочились в реку Вохчи (армянское название реки Охчучай).

Член Всеармянского экологического фронта Левон Галстян отмечал тогда, что это - крупная авария, в результате которой огромное количество выбросов комбината попало в окружающую среду. Он отметил, что подобные аварии на комбинате не впервые. «Только за последние 6-7 лет десяток таких случаев зафиксирован, и каждый раз скрывали либо случай аварии, либо ее последствия», - заявил эколог. Левон Галстян назвал аварию «экологическим преступлением» и призывал привлечь к ответственности как оценщиков рисков, так и контролирующих эти риски.

А еще в 2017 году армянскими специалистами Национального института образовательных технологий Министерства образования и науки Армении была проведена оценка экологического состояния водных объектов, расположенных в пределах горнодобывающих районов Сюникской области. Исследование проводилось в сотрудничестве с российскими специалистами Сибирского отделения Российской академии наук в Институте географии им. Сочавы. Оценка качества воды проводилась в соответствии с методологией Рамочной директивы ЕС.

Результаты проверки показали, что из-за поступления загрязняющих веществ вместе с запасами поверхностных и подземных вод с территории действующего рудника, а также со сточными водами, сброшенными Зангезурским медно-молибденовым комбинатом в реку - вниз по городу Каджаран, качество воды ухудшилось. Сейчас загрязнение достигает IV степени. Потенциал самоочищения и самовосстановления реки Охчучай снижается из-за высокого содержания в ней тяжелых металлов и увеличения забора воды комбинатом. Природа не справляется с воздействием на нее недобросовестных потребителей ее богатств.

То есть, подобные нарушения не новость для армян. Но экологи Азербайджана получили доступ к реке Охчучай только в прошлом году, после окончания военного конфликта, в результате которого Зангиланский район вернулся под юрисдикцию Баку.

Ситуация осложняется тем, что мировое сообщество имеет лишь опосредованное влияние на Армению, поскольку эта страна до сих пор не присоединилась к Хельсинкской конвенции о трансграничных водотоках. Этот международный документ, принятый в 1992 году, служит механизмом для усиления национальных мер и международного сотрудничества, направленных на достижение экологически безопасного управления и защиты трансграничных поверхностных и подземных вод.

Против загрязнения Арменией водных ресурсов выступил и Иран. Как заявил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан, его ведомство из года в год прилагает все больше усилий для пресечения загрязнения Араза. По его словам, если количество силикатов, которые Армения спускает в эту реку, будет превышать норму, то это нанесет серьезный удар по экологической ситуации на северных территориях Ирана. «Однако шагов Армении для пресечения сброса в Араз отходов пока недостаточно. Иран, Азербайджан, Турция и Армения планируют провести четырехстороннюю встречу по предотвращению загрязнения реки Араз», — заявил Ардаканиан.



Белый сагиб Пиларски и его верные туземцы



Кто же конкретно губит реку и жизнь в ней, угрожая здоровью миллионов людей, которых может затронуть подобное безобразие?

Зангезурский медно-молибденовый комбинат, эксплуатирующий Каджаранский рудник, находится в собственности нескольких компаний. Большая часть принадлежит немецкой CRONIMET Mining AG (60%). Остальные владельцы представляют собой малоизвестные местные компании и имеют незначительное количество акций в предприятии.

Среди них ОАО «Завод чистого железа» – 15%, ООО «Армениан Молибдениум Продакшн» – 12,5%, ООО «Зангезур майнинг» – 12,5%. Еще 0,335% находятся у миноритарных акционеров.

Таким образом, компания CRONIMET управляет Каджаранским медно-молибденовым рудником – крупнейшим на Южном Кавказе по запасам меди и молибдена. По оценкам специалистов, запасы руды в Каджаране оцениваются более чем в 1 млрд тонн. Ежесуточно добывается 24 тыс. тонн руды и 5-6 тыс. куб.м пустых пород. Содержание молибдена в руде составляет 0,055%, а меди – 0,21%.

Зангезурский комбинат является крупнейшим налогоплательщиком в Армении. По итогам 2012 года он возглавил список 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении, выплатив за январь-декабрь 2012 года в государственный бюджет более 31,7 млрд драмов (60,9 млн долларов) против порядка 29,8 млрд драмов (57,2 млн долларов) в январе-декабре 2011 года.

Компания CRONIMET HOLDING основана в 1980 году в немецком городе Карлсруэ и занимается добычей, обработкой и переработкой полезных ископаемых и металлов, логистикой и торговлей, поставками сырья для производства нержавеющей стали. Годовой оборот компании, по данным на 2018 год, составляет 2,8 млрд долларов.

Компании группы CRONIMET принадлежат семье Пиларски, немцев польского происхождения. Управляющий партнер компании – 83-летний Гюнтер Пиларски (Günter Pilarsky). Он занимает эту должность с момента основания компании 40 лет назад. Под его руководством CRONIMET стала одним из ведущих в Европе переработчиков сырья для нержавеющей стали. В 2005 году Пиларски установил еще одну веху в развитии группы компаний CRONIMET, основав CRONIMET Mining AG.

Компания представлена в горнодобывающем секторе Армении с 1996 года, а в 2004 году, во время приватизации Зангезурского медно-молибденового комбината, CRONIMET Mining приобрела 60% акций предприятия.

Почему же немецкая компания так вольготно чувствует себя на армянской земле, что не стесняется вести горнодобывающую деятельность столь варварскими способами? Да потому что Гюнтер Пиларски давно и плотно вхож в армянские властные коридоры. И смена режимов его никак не затрагивает. Несмотря на то, что компании группы CRONIMET представлены в десятках стран мира от Африки до Азии, свою тесную связь и дружбу с Арменией Гюнтер Пиларски не скрывает. Он не только долгие годы ведет бизнес в Армении и дружит с ее руководителями, с 2006 года он также является почетным консулом Армении в немецкой земле Баден-Вюртемберг за заслуги в развитии экономического сотрудничества между Германией и Арменией. Информация об этом представлена на сайте самой компании.

Имя Гюнтера Пиларски фигурирует и в списке подкупленных Арменией лоббистов в Германии, недавно опубликованном авторитетным американским изданием The USA Tribune. Вплоть до осени 2020 года Германия была одной из основных стран, где армянские лоббистские организации занимались привлечением коррумпированных законодателей, отмечается в статье.

Тесные связи руководства CRONIMET с политической верхушкой Армении подтверждает и опубликованное в ноябре 2019 года расследование армянского издания Civilnet. В нем отмечалось, что скрытым совладельцем Зангезурского медно-молибденового комбината, через третьих лиц, является Микаэл Минасян, экс-посол Армении в Ватикане и зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

CRONIMET, активный игрок в горнодобывающем секторе Армении, игнорирует любое воздействие на окружающую среду, вызванное своей деятельностью, несмотря на многочисленные публичные заявления о соблюдении экологических стандартов. И делает это лицемерно и цинично. CRONIMET заявляет на своем веб-сайте о приверженности стандартам качества, эффективности, безопасности и всем другим требованиям. Еще в ноябре 2018 года на встрече с Гюнтером Пиларски новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал деятельность CRONIMET в Армении и подчеркнул важность соблюдения всеми компаниями стандартных экологических и операционных процедур в горнодобывающей отрасли. Пиларский согласился с Пашиняном в важности этих процедур и добавил, что CRONIMET постоянно работает над повышением эффективности их деятельности. Однако результаты его деятельности радикально расходятся со словами. CRONIMET работает так, будто на дворе позапрошлое столетие, обращаясь с природой Армении, как с природой банановой республики, готовой выполнить любое пожелание богатого белого сагиба.

Капанский горно-обогатительный комбинат также входит в число крупнейших налогоплательщиков Армении. Предприятие разрабатывает Шаумянское золото-полиметаллическое месторождение и производит концентраты с содержанием золота и серебра. После ряда перепродаж с 2019 года он стал частью британской компании «Chaarat Gold International Limited» со штаб-квартирой в Лондоне и теперь называется «Chaarat Kap».

Известный армянский политолог Степан Даниэлян после поражения Армении в Нагорном Карабахе на свой страничке в «Фейсбук» разразился гневной речью. «Нужно взорвать Сарсангское водохранилище, отравить реки, идущие в Азербайджан, сжечь все леса. А в крайнем случае, разнести отходы атомной электростанции в Арцахе (занятый армянской стороной карабахский регион Азербайджана). Если там не будут жить армяне, там никто не будет жить», - написал этот поклонник демократии.

Ситуация с рекой Охчучай заставляет задуматься - действительно ли это только хамское нарушение немецкими бизнесменами мировых правил добычи природных ресурсов в колониальном стиле, или Армения, не сумев решить свои проблемы силовым путем, перешла на экологический терроризм?

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