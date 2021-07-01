Киллер из ореховской ОПГ попросил смягчить ему режим заключения

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1 июля 2021, 16:45 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Киллер ореховского организованного преступного сообщества Александр Пустовалов (Саша-солдат) обратился в суд с просьбой о переводе со строгого режима в колонию-поселение.



В ноябре прошлого года бывший морпех, осужденный за десятки убийств, уже просил суд заменить ему неотбытую часть срока более мягким видом наказания — ограничением свободы. Он утверждал, что утратил общественную опасность, трудоустроен, имеет поощрения и грамоты, а после освобождения будет обеспечен жильем и работой.



Суд же установил, что за период, проведенный Пустоваловым в заключении, на него было наложено 80 взысканий, восемь из которых — с водворением в карцер, 12 раз его помещали в штрафной изолятор (ШИЗО), два раза — в помещение камерного типа или в одиночную камеру. По той причине, что убийца вел себя исправно лишь последние три года, суд отказал ему в удовлетворении ходатайства. Саше-солдату остается сидеть около 2,5 лет, и у него диагностировано тяжелое заболевание.



В свое время жертвами ореховского ОПГ оказались глава Фонда социальной помощи спортсменам Отари Квантришвили, киллер Александр Солоник и его подруга Светлана Котова, военный следователь спецкомендатуры Юрий Керезь, около десятка бизнесменов и криминальных авторитетов. Александра Пустовалова задержали в 1999 году за убийство свыше 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов. В 2004 году Мосгорсуд приговорил его к 22 годам строгого режима. Затем ему добавили еще год: Пустовалов был признан виновным в пяти убийствах и одном покушении на убийство.





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