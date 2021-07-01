Латвийское радио «Пик» лишили лицензии за призыв к свержению власти

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1 июля 2021, 15:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Латвийское радио «Пик», которое выходит на русском языке, лишили лицензии. Причина: призыв к свержению власти и ругань в эфире.

Такое решение принял Латвийский совет по электронным СМИ: в течение года были выявлены три серьезных нарушения Закона об электронных СМИ.

В первом случае был наложен штраф за распространение нецензурных выражений. А во втором случае наказание применялось за призыв к войне или военному конфликту, свержение власти или насильственному изменению государственной власти. В третьем случае было установлено, что радио не обеспечило разнообразия взглядов.

Сразу хочу сказать, что тут нет никакой политической подоплеки: я, как журналист, проработала не один год на данном радио… Могу точно сказать, что высказывания в прямом эфире директора Юрия Журавлева, который, простите, «лез» в политику, были более, чем выходящие за грань! Единицы журналистов, которые остались там работать, а остальные просто «бежали» от грубости и вседозволенности. Это точно!

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