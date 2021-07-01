Европа не слушается: Лукашенко упрекнул Запад в том, что он не считается с Россией

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1 июля 2021, 15:30 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

Как цитирует БЕЛТА, президент Беларуси Александр Лукашенко обвиняет страны Запада в том, что те не хотят прислушиваться к мнению России насчет сохранения архитектуры международной безопасности.

По его мнению, Беларусь и Россия подвергаются экономическому и политическому прессингу со стороны стран-недругов. Лукашенко отметил: “Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми — не только с точки зрения экономики”.

Политик также не забыл указать на ценность связей сотрудничества между Беларусью и Россией: “Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси”.

Напомним, что после протестов в стране Лукашенко предложил углубить военный и экономический союз с Россией.

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