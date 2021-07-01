Андрей Бочкарев: Единый транспортный каркас Москвы будет сформирован до 2024 года

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2021, 15:00

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что формирование единого транспортного каркаса столицы, включающего в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, планируется завершить до 2024 года.



«К этому времени будут достроены Большая кольцевая линия метро, открыто движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4, а также будет запущена система скоростных хордовых магистралей»,- заявил Андрей Бочкарев в ходе X Московского урбанистического форума.



Он подчеркнул, что приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры столицы на ближайшие годы останется строительство метро.



«В планах на ближайшие 2 года строительство 58 км линий, 24 станций и 3 электродепо. Конечная задача программы развития сети метро – обеспечение 90% москвичей подземкой в шаговой доступности»,- отметил Андрей Бочкарев.



Еще одним из направлений работы является развитие железнодорожного транспорта.



«С начала этого года уже открыто 3 платформы на разных маршрутах МЦД, а до конца года планируется достроить еще 8 остановочных пунктов. Однако важнейшей задачей является не просто строительство новых станций, но и их интеграция в общегородскую транспортную систему»,- подчеркнул заместитель мэра Москвы.



По его словам, в это время будет запущено движение на всем протяжении системы скоростных магистралей, которая состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.



«На сегодня в рамках проекта построено 190 км дорог, что составляет около 60% от общей протяженности»,- сообщил Андрей Бочкарев.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости