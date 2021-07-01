Сергей Марков: Военное освоение Украины врагами России – возможное обоснование наших скорых действий по ликвидации угрозы

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1 июля 2021, 14:28 Источник: facebook.com/sergey.markov.5

Фото: myseldon.com

Политолог Сергей Марков поделился своими впечатлениями от прошедшей «Прямой линии» президента России и подчеркнул, что, по его мнению, Владимир Путин является «главной и последней надеждой населения страны».



Сергей Марков отметил, что глава государства провел в прямом эфире почти 4 часа и при этом продемонстрировал свою великолепную интеллектуальную и физическую форму, спокойно отвечая на многочисленные вопросы. Эксперт считает, что количество заданных соотечественниками вопросов - 2,3 миллиона - говорит о том, что Путин остается «главной и последней надеждой населения страны».



Главной целью «Прямой линии» политолог назвал поддержку президентом РФ линии партии «Единая Россия» перед сентябрьскими выборами в Государственную думу. Именно поэтому Владимиру Путину было необходимо развеять накопившиеся страхи у населения, связанные с пандемией, вакцинацией, ростом цен и одновременным падением уровня доходов россиян. Для этого президентом был выбран «успокоительный» стиль общения.



По мнению Сергея Маркова, основным приоритетом власти в настоящее время является скорейшая вакцинация населения страны. Владимир Путин, по его словам, в ходе «Прямой линии» на своем примере показал значимость прививочной кампании, впервые признавшись в том, что он вакцинировался «Спутником V».



Политолог предполагает, что самой трудной темой в ходе прямого эфира для главы государства оказался вопрос роста цен, на который «у правительства нет ответа».



«Экономический блок правительства - слабое место власти. Но Путин пока поддерживает политику Центробанка по подавлению инфляции ценой отсутствия экономического роста и падения доходов»,- считает Сергей Марков.



По словам эксперта, новыми главными приоритетами для Путина становятся вопросы изменения климата и экологии, а для населения – проблемы с подключением домов к газу.



«Всеобщее убеждение по итогам каждой прямой линии,- что система власти на местах не работает, поэтому все жалуются президенту»,- отметил политолог. При этом он подчеркнул, что все чиновники продолжают оставаться на своих местах, и никаких серьезных изменений во власти не обозначено.



Сергей Марков обратил внимание на проблемы со связью в ходе прямого эфира.



«Очень плохая связь во время прямой линии нанесла сильный удар по имиджу власти и по организаторам. Ощущение, что слабая организация и что плохая связь власти с народом»,- подчеркнул политолог и добавил: «Заявлено, что причина плохой связи - это хакерская атака. И сильный намек, что хакерская атака организована силами НАТО. Возможно, это будет иметь последствия».



Эксперт обратил внимание, что во время ответов на вопросы Путин неоднократно касался темы событий на Украине, которая является, по мнению политолога, главным приоритетом во внешней политике России.



«Заявлена жесткая позиция, что мы один народ, а в стране репрессии против всех, кто за хорошие отношения с Россией. А с Зеленским встречаться не имеет смысла, потому что он полностью сдал страну иностранцам во внешнее управление. (То есть не настоящий он президент),- отметил Марков. - Главное заявлено, что началось военное освоение врагами России территории Украины и это несет прямую угрозу безопасности России. В принципе, это обоснование прямых и скорых действий России по ликвидации угрозы России с украинской территории. Но будут ли эти действия?»



Политолог считает, что Путин вскоре коснется этого вопроса в заявленной им статье о единстве народов России, Украины, и Белоруссии. В то же время Сергей Марков подчеркнул, что «Путин часто проводит политические действия в стиле спецоперации, без публичного анонса».





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