Заммэра Владимир Ефимов: В 2020 году резидент технополиса «Москва» оснастил медоборудованием 2,5 тысячи машин скорой помощи

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1 июля 2021, 13:08

Московские производители активно наращивают выпуск медицинских изделий и оборудования. Так, компания «Медплант», один из резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» только в 2020 году оснастила необходимым оборудованием свыше 2,5 тысяч машин скорой помощи, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По итогам прошлого года объём отгруженных товаров собственного производства столичных компаний-производителей медизделий составил 16,9 млрд рублей, что на 28% больше, чем годом ранее. При этом рост производительной мощности компании «Медплант» в прошлом году составил 67% по сравнению с 2019 годом, отметил вице-мэр. Для выполнения взятых обязательств, с апреля по август 2020 года специалисты компании работали в две смены.



Выручка предприятия в 2020 году достигла более 1,1 млрд рублей, что почти на 70% больше, чем в предыдущем году.



Владимир Ефимов уточнил, что в оснащение машин входят пульсоксиметры, шприцевые дозаторы, вакуумный матрас, фиксаторы для различных частей тела, термоконтейнеры и легендарный оранжевый чемоданчик с лекарствами и медизделиями, который уже стал символом российских врачей скорой помощи.



Добиться такой динамики компании во многом удалось за счёт получения статуса резидента ОЭЗ в 2018 году. Так, только в 2020 году он помог производителю сэкономить около 70 млн рублей, которые были направлены в том числе на развитие производства, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.



По словам руководителя компании «Медплант» Гарегина Мамджяна, статус резидента особой экономической зоны Москвы позволял производителям уплачивать сниженный налог на прибыль и давал пакет льгот на другие налоги.

Справка: На территории особой экономической зоны «Технополис "Москва"» локализовано более 180 высокотехнологичных компаний на пяти площадках. Одна из них расположена в Печатниках и четыре – в Зеленограде.



«МЕДПЛАНТ» – разработчик и производитель медицинских изделий для оказания экстренной помощи в ограниченный период времени, являющийся критическим для спасения жизни и здоровья людей. Компания выпускает изделия для остановки кровотечений, сердечно-лёгочной реанимации, мониторинга угрожающих жизни состояний, иммобилизации, а также средства перемещения, хранения и переноски медицинского имущества.

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