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1 июля 2021, 12:29 Майкл Бом - независимый американский журналист

Фото: REUTERS/Yoruk Isik

В среду президент Путин в формате своей ежегодной прямой линии поставил вопрос по поводу нашумевшего на прошлой неделе инцидента с британским эсминцем «Дефендер» в Черном море: «Что [британские власти] хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы?»



Вопрос президента РФ, надо сказать, резонный. Действительно, сразу после произошедшего многие в мире задались вопросом — стоило ли Великобритании таким образом «провоцировать» Россию на предупредительные выстрелы, когда это реально могло привести к серьезному военному конфликту между Британией и Россией – и даже между НАТО и Россией?



Опять «бой в Крыму – все в дыму»!



Вообще, Великобритания считает, что в этом черноморском инциденте не было никакой провокации. В начале скандала британские власти утверждали — очевидно, кривя душой, — что этому эсминцу просто нужно было проплыть от Одессы до Грузии, и капитан корабля, якобы, просто выбрал самый прямой путь. Дескать, почему капитан должен был изменять курс, когда эти воды все равно украинские и от Киева было получено разрешение на такой проход?



Можно сказать, что этот «морской демарш» Британии был классической демонстрацией принципа отстаивания «свободного судоходства» в спорных территориальных водах, чтобы послать один простой посыл Кремлю: «Великобритания, вместе почти со всем миром, не признает аннексию Россией Крыма».



Видимо, Лондон, как легендарная Нина Андреева, не мог поступиться принципами. Но неужели тот принцип стоил риска втягивать Россию в военный конфликт?



Примечательно, что Пентагон поддержал решение Великобритании не изменять курс эсминца «Дефендер» в Черном море, хотя официальная реакция Белого дома была гораздо более сдержанной. Позиция Пентагона неудивительна, так как эта силовая структура часто выступает ярым сторонником глобального принципа «свободного судоходства».



США демонстрируют такую «морскую свободу» преимущественно в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море, но также иногда и вблизи российских границ. Вспомните, например, инцидент в ноябре 2020 года, когда американский эсминец «Джон Маккейн» зашел в воды у залива Петра Великого, которые Россия считает своими, а США считают международными.



Однако отстаивая свои принципы «свободного судоходства», чего же конкретного Великобритания хотела добиться своим «дерзким» черноморским демаршем на прошлой неделе?



— Лишний раз показать, что Лондон не признает аннексию Крыма? Но мы и так прекрасно знали твёрдую позицию Великобритании по этому вопросу.



— Кардинального изменения статуса Крыма? Вряд ли Лондон столь наивен!



— Больно ущипнуть Кремль? Да, Лондону удалось чуть-чуть тыкнуть палочкой в «русского медведя», но Россия все равно бравировала тем, что «выгнала» британский эсминец из своих территориальных вод. Более того, Кремль угрожает Лондону, что если такая провокация повторится, то Россия оставляет за собой право нанести прямые удары по любому кораблю, который совершит подобную провокацию в российских территориальных водах. В глазах многих, Россия «победила» в этом инциденте.



Да, Великобритания этим демаршем пыталась показать, что закон – то есть международное право — на её стороне и на стороне примерно двухсот других стран, которые не признают Крым российской территорией. Но это похоже на пешехода, который, полностью пренебрегая опасностью несущегося на него «КАМАЗа», спокойно начинает переходить улицу по зебре, убеждая себя, что он абсолютно прав и что «закон на его стороне».



Но все равно «КАМАЗ», в данной аналогии, действует по принципу «права сильного» и добьется своего – ведь, в итоге, пешеход дорогу «КАМАЗу» уступит. И «Дефендер», по сути дела, также уступил России, быстро покинув спорные территориальные воды возле Крыма после того, как российские военные нанесли предупредительные выстрелы по этому кораблю.



Примечательно, что Россия похожим образом действовала как «КАМАЗ», когда применила «право сильного» против слабой Украины в феврале-марте 2014 года. Кремль правильно просчитал, что будет минимальное сопротивление со стороны украинских воинских сил и совсем легко «присоединил» то, что «плохо лежало». Более того, российские власти прекрасно понимали, что ни Великобритания, ни США, ни НАТО, разумеется, не будут воевать с ядерной Россией ради того, чтобы вернуть Крым Украине.



Одна из проблем во всех этих демонстрациях «свободного судоходства» в том, что если каждая страна будет этими принципами «баловаться», то это может реально открыть ящик Пандоры на всех морях, и вполне может привести к серьезным военным конфликтам и обострению на мировой арене.



Представьте, если, например, Испания, которая не признает Гибралтар британским, решит отправить свой эсминец в «собственные» территориальные воды возле Гибралтара?



Или, если представить, что Россия заявила бы следующее: «Мы понимаем, что США не признают присоединение Крыма к Российской Федерации. Но с таким же самым успехом мы можем не признавать аннексию Вашингтоном Гавайских островов (которая произошла в 1898 году), и на этом основании отправила бы российские эсминцы и линкоры в «спорные территориальные воды» в пределах 10 миль от берегов Гавайи!»



Все эти игры с отстаиванием принципа «свободного судоходства» потенциально опасны и вполне могут иметь весьма трагические последствия для всего мира. Лучше, разумеется, таким образом, не проверять друг друга на прочность.



Единственный мирный выход из этого положения – это, если бы правомерность захода эсминца «Дефендер» в территориальные воды вблизи Крыма решил Международный арбитражный суд в Гааге, на основании Конвенции ООН по морскому праву.



И вообще, надо решить раз и навсегда в международном суде базовый вопрос – чей Крым? Точно так же, как Международный арбитражный суд пытался в 2016 году решить территориальные споры между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море.



Как раз тогда Международный суд решил, что Китай не имеет права претендовать на территориальные воды возле Филиппин. Но проблема в том, что Китай просто-напросто игнорировал это судебное решение и пошел дальше в де-факто «присоединении» к себе этих спорных территорий.



Точно также и Россия, безусловно, просто проигнорировала бы любое международное судебное решение, которое утверждало бы, что Крым и прилегающие к нему территориальные воды — украинские. По этому вопросу Международный суд, разумеется, России не указ. Дескать, «сила в правде, а правда явно на стороне России!».



Видите, как прекрасно работает «международное право»! На самом деле, среди крупных держав часто действует совершенно другое право: «право сильного» — хоть китайское, хоть российское. А про американское «право сильного» — молчу…

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