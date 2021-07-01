Политолог Сергей Марков об итогах «Прямой линии»: Путин — главная и последняя надежда страны

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1 июля 2021, 11:51 Источник: facebook.com/sergey.markov.5

Фото: Яндекс.Картинки

Политолог Сергей Марков поделился своим мнением о прошедшей в среду «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина.



Сергей Марков:



Итоги прямой линии Путина, кратко.



1. Путин в великолепной интеллектуальной и физической форме. Был спокоен и расслаблен. Более 3,5 часов очень активной работы без перерывов в прямом эфире это очень мало кто справится.



2. Путин - это главная и последняя надежда населения страны. Поэтому 2,3 млн вопросов.



3. Стиль общения - успокоительный. Причина - слишком много страхов у населения и надо людей успокоить. Страх эпидемии. Страх вакцинации. Страх роста цен. Страх локдаунов, резкого изменения образа жизни, снижения доходов.



4. Главная цель прямой линии - дать больше позитива перед выборами, поддержать Единую Россию, поэтому много отсылок к ней.



5. Главный приоритет власти тот же - скорейшая вакцинация большинства. А население боится вакцинироваться. Путин признался, что привился Спутником. То, что он не заявил об этом раньше, было ошибкой власти. Не ожидали, что население будет так сильно бояться прививаться.



6. Путин мягко поддержал принудительную вакцинацию в горячих с точки зрения эпидемии регионах.



7. Второй важный вопрос - неожиданно большой рост цен. У правительства нет ответа. Это оказалось самой трудной темой для Путина. Экономический блок правительства - слабое место власти. Но Путин пока поддерживает политику Центробанка по подавлению инфляции ценой отсутствия экономического роста и падения доходов.



8. Один из новых главных приоритетов для Путина - климат, экология.



9. Один из новых важных вопросов для населения - подключение к газу домов (власть помогает) и садовых домов (власть пока не помогает).



10. Важная новая тема - угрозы со стороны чиновников тем, кто жалуется президенту на что-то.



11. Всеобщее убеждение по итогам каждой прямой линии, - что система власти на местах не работает, поэтому все жалуются президенту.



12. Книги, которые повлияли на Путина - Война и Мир, Колобок (может быть шутка?).



13. Все чиновники остаются на своих местах. (Все разговоры экспертов об акциях вверх и вниз - это псевдоновости в тусовке). Никаких серьезных изменений во власти не обозначено.



14. Никаких серьезных изменений в политике тоже не обозначено.



15. Очень плохая связь во время прямой линии нанесла сильный удар по имиджу власти и по организаторам. Ощущение, что слабая организация и что плохая связь власти с народом.



16. Заявлено, что причина плохой связи - это хакерская атака. И сильный намек, что хакерская атака организована силами НАТО. Возможно, это будет иметь последствия.



17. Во внешней политике главный приоритет - Украина, точнее - внешнее управление Украиной врагами России. К этой теме Путин обращался несколько раз. Заявлена жесткая позиция, что мы один народ, а в стране репрессии против всех, кто за хорошие отношения с Россией. А с Зеленским встречаться не имеет смысла, потому что он полностью сдал страну иностранцам во внешнее управление. (То есть не настоящий он президент). Главное заявлено, что началось военное освоение врагами России территории Украины и это несет прямую угрозу безопасности России. В принципе, это обоснование прямых и скорых действий России по ликвидации угрозы России с украинской территории. Но будут ли эти действия?



18. Путин даст скоро широкое видение в статье о единстве русского народа и Украины, и Белоруссии.



19. Готовность ракетным ударом потопить корабли нарушителей границы. Путин прямо сказал, что ситуация с Дефендером это прямая провокация Британии, НАТО, при активном участии США.



20. Общий результат - все пойдет, как идет, ничего меняться сейчас не будет. Во всяком случае, не показано.



21. Меняться в принципе может, потому что Путин часто проводит политические действия в стиле спецоперации, без публичного анонса.





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