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В Крыму прокуратура​ проводит проверку после гибели подростка из-за упавших футбольных ворот

, 11:48 Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму прокуратура​ проводит проверку после гибели подростка из-за упавших футбольных ворот

Ворота, весом 100 кг, на новой спортивной площадке упали на подростка. От полученных травм он скончался.

Трагедия случилась 18 июня в Джанкое.

Дворовую спортивную площадку соорудили два с половиной года назад. По предварительной информации причиной падения ворот стало их плохое закрепление.

Прокуратура проводит проверку по соблюдению техники безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации объекта.

 

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