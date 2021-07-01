Аргументы Недели Общество 13+

Путин обязал крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России

, 11:23

Путин обязал крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов открывать филиалы или представительства в России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что крупные зарубежные IT-компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, должны будут открыть филиалы или представительства, или учредить юридические лица в РФ. Данные организации будут «в полном объеме представлять интересы головных компаний».

Отмечается, что они будут обязаны соблюдать российское законодательство. В случае нарушения требований доступ к иностранному ресурсу может быть частично ограничен или полностью заблокирован.

По предварительным данным, владельцев таких платформ, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram и пр. могут обязать открыть свои филиалы или представительства в России. Полный список компаний будет представлен на сайте Роскомнадзора.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Депутат Госдумы Шерин: моряков с британского эсминца Defender нужно было «опозорить» и «избить дубинками»

Депутат Госдумы Шерин: моряков с британского эсминца Defender нужно было «опозорить» и «избить дубинками»

Моряков с британского эсминца Defender, нарушившего границу Российской Федерации, нужно было «опозорить» и «избить дубинками». Соответствующую точку зрения озвучил Александр Шерин, депутат Госдумы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Туризм