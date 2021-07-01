Путин обязал крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России

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1 июля 2021, 11:23

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов открывать филиалы или представительства в России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что крупные зарубежные IT-компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, должны будут открыть филиалы или представительства, или учредить юридические лица в РФ. Данные организации будут «в полном объеме представлять интересы головных компаний».

Отмечается, что они будут обязаны соблюдать российское законодательство. В случае нарушения требований доступ к иностранному ресурсу может быть частично ограничен или полностью заблокирован.

По предварительным данным, владельцев таких платформ, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram и пр. могут обязать открыть свои филиалы или представительства в России. Полный список компаний будет представлен на сайте Роскомнадзора.

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