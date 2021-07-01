Дворы и детские площадки благоустроят «Волонтеры Горного Урала»

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1 июля 2021, 11:05 Анатолий Александров Источник: "Южноуральская панорама"

Автор фото: Мария Иванова

Депутат поддержал желание добровольцев преобразить города и села.

Депутат Государственной думы Олег Колесников поделился, что с радостью наблюдает за тем, как благодаря усилиям "Волонтеров Горного Урала" преображаются городские и сельские поселения. На своей странице в социальной сети он рассказал, молодые люди откликнулись на его призыв включиться в работу по благоустройству дворов и детских площадок. Депутат предоставил волонтерам необходимую краску.

Добровольцы из Усть-Катава, Ашинского и Кусинского районов присылают ему фотографии с обновленными качелями, песочницами, скамейками и даже остановками. Олег Колесников поблагодарил их за труд и добавил, что разделяет активную позицию местных жителей. "Хочешь жить в красивом городе или дворе? Приложи усилия и покажи пример другим! – Страна – это мы!", — добавил депутат.

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