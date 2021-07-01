Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве

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1 июля 2021, 11:00 Источник: sobyanin.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мэр столицы сообщил, что в Москве 1 июля начинается ревакцинация от коронавируса.



«Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Москве в начале декабря прошлого года. И сегодня многие москвичи, сделавшие прививку 5-6 месяцев назад, задают вопрос. Как поступить, если уровень антител начинает уменьшаться? Можно ли пройти повторную вакцинацию и тем самым возобновить или укрепить защиту от коронавируса?



Совместно с Минздравом России мы выработали порядок ревакцинации от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год», - написал Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.



Он уточнил, что с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев.



«Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем, сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител», - добавил мэр Москвы.



Собянин отметил, что пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в РФ. На сегодня в Москве в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз.



Уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 г., пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва». А с 5 июля 2021 г. будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.



«Дорогие мои, прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз», - заключил Сергей Собянин.





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