Эстафетный заплыв собрал во Владивостоке спортсменов со всей России

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1 июля 2021, 10:42

Во Владивостоке начался заплыв, приуроченный сразу к 2 датам: 161-ой годовщине основания города и 290-му дню рождения Тихоокеанского флота (ТОФ). Поучаствовать в эстафете прибыли спортсмены из разных уголков страны.

Пасмурная и ветреная погода, стоявшая днём 1 июля, не помешала дать старт экологической эстафете по заливу Петра Великого. Для участия собрались спортсмены, представлявшие разные субъекты России: Приморский край, Республику Крым, Новосибирскую и Ивановскую области, Хабаровский край, Чеченскую Республику и Москву.

Вначале нужно было отплыть от Водной станции ТОФ, проследовать вдоль полуострова Эгершельд и добраться до мыса, после чего требовалось пересечь пролив Босфор Восточный в сторону острова Елена. Далее путь лежал вдоль острова Русский.

Выслушав инструктаж, участники направились к точке старта. На суше они находились вместе, но плыть им предстояло поодиночке – эстафета предполагает поочередное нахождение в воде в течение 1-2 часов. Пока один плывёт, остальные ждут своей очереди.

Открыл мероприятие призёр и победитель соревнований РФ Павел Комаров, взявший в начале 2021 года «золото» на всероссийском первенстве по зимнему плаванию. Вместе с ним для зрелищности стартовали два других участника, но эти пловцы вскоре вернулись на сушу.

Хотя в заливе Петра Великого температура воды держалась на уровне +18 °C, погодные условия озадачили опытного спортсмена.

«Ветер дует южный. Сейчас съездил на Эгершельд и посмотрел - за мысом будет волна. Здесь, в начале, спокойно, а потом даже не знаю, как мы поплывём вокруг островов», - рассказал Павел Комаров.

Тем не менее, он завершил первый этап эстафеты, добравшись до острова Елены примерно за 1 час 20 минут. Выполнивший свою задачу пловец далее был сменён участником из Хабаровского края.

Пока Комаров находился в воде, на берегу своей очереди ожидали остальные спортсмены. Среди них был и чеченский пловец-экстремал Заур Закраилов, впервые побывавший во Владивостоке в 2020 году. Тогда он участвовал в заплыве, приуроченном к160-летию города.

«Это становится доброй традицией – приезжать в этот прекрасный город с гостеприимным населением», - рассказал он.

С такой лестной фразой в адрес Владивостока согласился представляющий одновременно Москву и Керчь Вячеслав Тимошенко. Спортсмен ни разу ранее не был во Владивостоке, но уже за первую поездку он успел заметить, что город «очень чистый и красивый».

За период 1-4 июля, когда будет идти эстафета, путь участников пройдёт возле островов Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда, Желтухина, Моисеева, Клыкова и Шкота. Обплыв острова против часовой стрелки, спортсмены вернутся к Эгершельду и проплывут вдоль обратно до Водной станции ТОФ, где мероприятие завершится.

Если 1 июля заплыв стартовал в 14:00 и кончился в 20:00, то со 2 по 4 июля спортсмены будут по очереди находиться в воде с 8:00 до 20:00. Изнурительный график объясняется внушительной дистанцией – проплыть нужно в общем счёте 120 километров.

Для пловцов из Приморья эстафета станет своего рода тренировкой перед серьёзным испытанием – назначенным на 2021 год заплывом «За чистый Байкал». Приморской команде предстоит переплыть крупнейшее озеро мира сначала в одну сторону, а затем обратно.

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