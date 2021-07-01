В 2020 году РМК направила 2,5 миллиарда рублей на социальные проекты

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1 июля 2021, 10:12 Анатолий Александров

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Работа компании по организации помощи в период пандемии COVID-19 отмечена премией.

В разгар пандемии новой коронавирусной инфекции Благотворительный фонд Русской медной компании (АО «РМК») запустил проект «Помощь уже здесь». В рамках него РМК предоставила продуктовую помощь для более 200 тысяч человек, закупила для 16 миллионов индивидуальных средств защиты. Адресатами помощи стали многодетные семьи, семьи с опекаемыми и детьми-инвалидами, пенсионеры. Также компания закупила 100 аппаратов ИВЛ и 98 машин скорой помощи для медучреждений Свердловской и Челябинской областей.

По словам вице-президента по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анны Шабаровой, в 2020 году на социальные проекты РМК направила почти 2,5 миллиарда рублей. Развивается и добровольческое движение РМК: 2 тысячи человек стали волонтерами, среди них не только сотрудники предприятий, но и жители территорий присутствия компании.

Проект РМК «Помощь уже здесь» стал победителем конкурса «Лучшие социальные проекты России — 2021» в номинации «Неравнодушные. Поддержка и помощь». До этого инициативы РМК уже 4 раза отмечались экспертным советом данного ежегодного конкурса.

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