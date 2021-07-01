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Бейсболка с годами стала модным аксессуаром для многих

, 10:05

Бейсболка с годами стала модным аксессуаром для многих
Фото из открытых источников

Бейсболка, или как у нас называют кепка, изначально нужна была для того, чтобы прятать глаза от солнечных лучей, то есть защита от солнца на бейсбольном поле и была фирменной частью экипировки спортсменов. Однако маркетологам не понадобилось много времени, чтобы осознать, что вещь можно использовать и в рекламных целях, если снарядить ее лозунгами или изображением логотипов.

А для звезд кепка стала незаменимым атрибутом для защиты от папарацци. Это, конечно, не плащ-невидимка, но от нежелательных снимков тоже может обезопасить.

Бейсболка стала и модным аксессуаром, который можно встретить не только в хронике street style, но и на подиумах. Также головной убор можно назвать идеальным решением на лето, потому что кепка более универсальная вещь, нежели шляпа, и ее легко комбинировать со многими нарядами.

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