Запоминающиеся цитаты Владимира Путина с «прямой линии»

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1 июля 2021, 09:52 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Вчера президент Российской Федерации Владимир Путин провёл восемнадцатую «прямую линию» по счету. Президент начал общаться с народом в полдень и отвечал без малого четыре часа. Всего прозвучало почти 70 вопросов.



На вопрос о том, что Владимир Владимирович будет делать после отставки, он отвечал: «А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть».



«Надеюсь, что оно еще впереди», - так ответил на вопрос о главном достижении на посту президента Путин.



Что касается вопроса о единстве с украинским народом, Владимир Владимирович отвечал так:



«Я не считаю украинский народ недружественным. Я вообще считаю, что украинцы и русские — один народ. Из Африки в Израиль приезжают "черненькие" — и все равно евреи. Некоторые говорят на идише, не на иврите, но все равно — еврейский народ. У нас есть народ — мордва, разные части которого говорят на языках, которые отличаются друг от друга больше, чем русский и украинский. Но они понимают, что раскол вреден.

Русский народ всегда старались раздробить. Сначала Польша, потом это подхватила Австро-Венгрия. Были великороссы, белороссы и малороссы. Внешнее влияние спровоцировало раскол. Потом еще большевики внесли свой вклад. Я не считаю, что украинский народ является недружественным, но руководство является недружественным. Русский народ объявили некоренным на Украине. К чему это приведет? Часть людей вынуждена будет уехать. Это приведет к сокращению числа русских.

Выдавливают русский язык из практической жизни. Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. И у нас такие есть, и на Украине. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Это разрушительно».

О выступлении российской сборной на Евро-2020 Владимир Путин высказался так: «Спорт есть спорт. И в спорте есть триумфы, есть поражения и неудачи. И сборная по хоккею у нас не отличилась, и сборная по футболу. Не буду вдаваться в подробности. У нас есть специалисты, и нужно им довериться. В таких случаях нужно подумать на тему того, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за это. Нужно вместе с ними подумать, что можно сделать. Потенциал у нас очень хороший».

Владимир Владимирович ответил и на вопрос о преемнике: «Говорят, свято место пусто не бывает. Моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем, кто будет претендовать на должность президента. Придет время, когда я смогу сказать, что тот или иной человек готов возглавить нашу страну».











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