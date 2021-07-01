Губернатор Забайкальского края поручил найти средства на повышение зарплаты пожарным после жалобы Путину

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1 июля 2021, 08:57 Источник: РИА Новости

пожарные, фото: pixabay.com

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил повысить заработную плату сотрудникам «Забайкалпожспас», которые пожаловались президенту РФ Владимиру Путины в ходе «Прямой линии». Пожарные из села Мангут Кыринского района рассказали российскому лидеру, что получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда.

«На повышение оплаты для пожарных "Забайкалпожспас" требуется дополнительно ежегодно порядка 250 миллионов рублей. Сейчас эти средства изыскиваем сами, пересматриваем все бюджетные статьи, ищем возможность для финансирования. Также обращаемся в министерство финансов России и в аппарат полномочного представителя президента ДФО Юрия Трутнева с полным разъяснением ситуации, со всеми выкладками и расчетами», - пояснили в пресс-службе губернатора.

Осипов уточнил, что решение вопроса о повышении зарплат федеральным пожарным поднимался ещё в 2019 году, но никаких предложений представлено не было. Сейчас будет проведена служебная проверка, подчеркнул он.

Первый вице-премьер регионального правительства Андрей Кефер заявил, что ведется изыскание средств. По его словам, если «где-то в бюджете образуется экономия», то эти деньги сдвинут и направят на решение данного вопроса. По поручению Александра Осипова будет создана комиссия, которая даст оценку деятельности должностных лиц в этом направлении, добавил он.

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