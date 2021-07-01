Гостем «Большой редакции» станет глава Курчатовского района Сергей Антипов

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2021, 07:59 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Он пообщается с главными редакторами областных изданий.

Сегодня в 11 часов состоится очередное заседание «Большой редакции» — проекта медиахолдинга «Гранада Пресс», который реализуется при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

Тема встречи — «Районные перспективы. Как не потеряться городскому району в рамках мегаполиса». Гостем мероприятия станет глава Курчатовского района города Челябинского Сергей Антипов. Диалог будут вести главные редакторы ведущих изданий Южного Урала.

Добавим, что свой вопрос на «Большую редакцию» может направить любой зритель трансляции, которая будет вестись на канале «Гранада Пресс», а также в следующих группах в социальных сетях: «МК-Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск», «Губерния», «Миасский рабочий», «Копейский рабочий».

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