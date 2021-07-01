Алексей Текслер о достройке метро: скоро начнется стадия проектирования

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1 июля 2021, 07:05 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Губернатор Челябинской области прокомментировал заявление президента России Владимира Путина.

Во время прямой линии с президентом, которая прошла вчера, жительница Челябинска задала Владимиру Путину вопрос о челябинском метро-долгострое. Глава государства отметил, что вопрос проработан, в городе будет создана гибридная транспортная связь метро и трамвая. Он также добавил, что стоимость реализации проекта составляет свыше 40 миллиардов рублей.

Ситуацию с завершением строительства метрополитена также прокомментировал губернатор Алексей Текслер. Он заявил, что после презентации проекта, которая состоялась 21 мая, к изысканиям приступили московские специалисты, они продолжают работу в Челябинске.

«И таким образом мы скоро перейдем в стадию проектирования, и активно продолжаем заниматься этим проектом», — добавил Алексей Текслер.

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