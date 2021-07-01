Молодёжь идёт в ногу с искусством

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2021, 08:55 Наталья Полянская

Фото: cоцсети

Современные молодые люди и современное искусство сегодня вещи неразделимые. Поколение Z развивается стремительно и двигает все сферы нашей жизни за собой. Но интересуются ли молодые люди чем-то прекрасным или же они полностью погружены в свою гаджеты?

Старшее поколение считает, что молодёжь не интересуется гранями творческой деятельности и совершенно не вникает в культурные процессы. Но можно с гордостью заявить, что это не так. Всё чаще и чаще можно наблюдать в музеях, театрах и на музыкальных концертах огромное количество посетителей от 16 до 25 лет. Это можно связать с повышением доступности искусства.

По результатам опроса современным творчеством интересуются более 60% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Данные опроса заявляют, что такой интерес связан с воспитанием, общим опытом художественного образования людей. Бесспорно нужно приобщать детей к искусству с раннего детства, это всегда будет плюсом к культурному обогащению и общей эрудированности.

Среди молодёжи сейчас есть много талантливых людей в сфере музыки, живописи и танца. Из них можно выделить: актрису Стасю Милославскую, писателя Булата Ханова, художника Аслана Гойсума, балерину Алёну Ковалеву. Всем им не более 30 лет и они своим примером продвигают заинтересованность гранями искусства среди молодого поколения.

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