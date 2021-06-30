«На чьей стороне ты?»: как вакцина разделила общество на две стороны

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2021, 23:38 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Как сообщалось ранее вакцинация должна происходить в добровольном порядке. Но уже сейчас большую часть сотрудников государственных органов, бизнесменов, художественных деятелей и артистов принуждают вакцинироваться. Общество раскололось на 2 лагеря: за и против вакцины.



На церемонии вручения премии «ТЭФИ-летопись победы» актёр Егор Бероев рассказал о своём отношении к вакцинации. «Сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты — или будешь находиться в резервации. Можно ли тебе посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами». Бероева поддержал телеведущий Оскар Кучера, но также уточнил, что не является антипрививочником или ковид-диссидентом.



На самом деле сейчас именно вакцинация решает будет ли наше общество жить в полную меру или же антипрививочников будут ограничивать в возможности посещения ресторанов, кинотеатров, концертов и т.д. Но все ещё остаётся неясно: обязательно ли прививаться или можно радоваться жизни без укола.



Недавно о ситуации с вакцинацией высказался в своём Instagram и резидент «Comedy Club» Гарик Харламов. «Массовые мероприятия отменены, но футбол можно. Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе», - пишет Харламов.



Известный актёр Владимир Машков считает иначе. Он уже опробовал вакцину «Спутник-V» и посоветовал последовать его примеру. Также Машков отметил, что вакцинация важна особенно для тех, кто общается в большом коллективе и подвержен большому риску заражения.



Музыкальный продюсер Максим Фадеев тоже привился. «Всем привет! Вот, еду на прививку от коронавируса. Уж не знаю, как будет — буду вам рассказывать. Потому что надо, надо прививаться, болеть нельзя!» - сообщает Фадеев в своём блоге.



Общество 21 века все больше стремится к толерантности. Но почему-то часть людей с презрением и осуждением относятся к тем, кто сделал прививку или же отказался от неё. Вакцинация в добровольно-принудительном порядке вызывает много споров. Работников многих категорий лишили права выбора и присудили вакцинироваться. Остаётся верить в то, что вакцинация действительно поможет спаду роста заболеваемости и все мы сможем вернуться к нормальной жизни.

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