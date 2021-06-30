«Тикток – не искусство»: почему тиктокеры считают себя певцами и танцорами

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2021, 23:25 Наталья Полянская

Фото: postium.ru

С наступлением эры тиктока наше общество стало размывать рамки культуры, образования и искусства. Молодые люди поют и танцуют уже не для своего художественного и культурного роста, а лишь для популярности. Могут ли кривляния на камеру сравниться с чем-то высоким?

На мой взгляд таким путем вряд-ли кто сможет оставить творческий след в истории. Печально осознавать, что обществом пропагандируются совсем не те стремления и приоритеты в жизни. Мало кто из тиктокеров может похвастаться наличием высшего образования, не говоря уже о музыкальном. Но многие из них уже опробовали себя в роли певцов и рэп-исполнителей.

Относительно недавно на шоу «Музыкалити» между Ларисой Долиной и тиктокершей Валей Карнавал произошёл конфликт. Долина высказалась о том, как стать настоящим певцом. Для этого, в первую очередь нужно образование и какие-то базовые понимания музыкального вида искусства. «Это - не музыка - прямо заявила певица - а ты - не артистка! Перед тем, как что-то выпустить для людей, тебе следует лет пять отпахать в моей академии по вокалу, затем пройти еще 7 кругов ада, сдав экзамены передо мной и моими педагогами, и лишь тогда можно будет говорить, что ты чему-то научилась за жизнь!» - говорит Лариса. Но Валя была совершенно другого мнения, она сторонится понятий морали, профессионализма и делает все как хочет. Тиктокеры пропагандируют то, что образование совершенно не нужно для того, чтобы добиться в жизни успеха. Для того чтобы быть певцом – не обязательно уметь петь. А чтобы быть танцором можно просто выкладывать 15-секундные ролики под музыку и собирать лайки, комментарии и просмотры.

Раньше дети мечтали стать космонавтами, инженерами и балеринами. А теперь каждый ребёнок хочет быть тиктокером. Но все ли так легко? Что будут делать нынешние тиктокеры, когда им на смену прийдут другие? Вместо того, чтобы кривляться на камеру, нужно все же заняться образованием и саморазвитием. В будущем это пригодиться куда больше, чем 15-секундное баловство.

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