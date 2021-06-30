Стартуют съемки продолжения сериала «Ворона» с Елизаветой Боярской: «Думаю, что второй сезон будет не менее интересен, чем первый»

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30 июня 2021, 23:09 Турана Гулиева

Фото: кадр из сериала "Ворона"

Начались съемки второго сезона сериала «Ворона», где главную роль исполняет Елизавета Боярская.

12-серийный детектив «Ворона. Тень справедливости» продолжит историю следователя Анны Воронцовой, которую коллеги прозвали «Вороной». В новом сезоне Анне предстоит непростая задача. Однако её профессионализм и принципиальность помогут ей справиться с трудностями.

В свою очередь, Боярская прокомментировала стартовавшие съемки и охарактеризовала свою героиню: «Я искренне люблю эту роль, мне нравится её нордический, непростой, сложносочинённый характер, нравится её принципиальность. И вообще все качества её мне импонируют несмотря на то, что назвать мою героиню Анну приятным человеком сложно. Она непростой человек. И с ней непросто, и ей непросто с людьми. Но, тем не менее, положительных качеств в ней больше, она человек, который всегда стоит за справедливость, за правду и идёт в этом до конца. Это редкое качество, для которого нужно бесстрашие. И таких качеств в ней очень много. Во втором сезоне предстоят новые интересные события, с которыми сталкиваются герои, думаю, что второй сезон будет не менее интересен, чем первый».

В первом сезоне Анне не удалось привлечь виновных к ответственности. Разочаровавшись в правосудии, она решает расследовать дела ей посильные. Её интересуют не только раскрытие преступления, но и доведение дела до справедливого конца.

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