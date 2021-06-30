Личный опыт: как шеф-редактор балтийского бюро «АН» «сходила» на прививку

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30 июня 2021, 22:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Откровенно и со всеми подробностями расскажу о своем «походе» на прививку. Надо сказать, что путь был долгий!



То, что нужно сделать прививку от коронавируса, конечно, я понимала, но! Столько противоречивой информации я начиталась в СМИ, и столько разных мнений, историй наслушалась, что думать ни о чем более не могла!



Еще месяцев шесть назад я была убеждена, что вакцинироваться точно не буду! Подожду до лучших времен, но латышская «законопослушность» сыграла свою роль. Да и перспектива «дальних стран» манила, манила, манила меня. Но главное – мне стали сниться «зазывные» сны: глаза закрою, а из министерского кабинета ко мне «выплывает» ответственный за здоровье латвийской нации г-н Павлютс и шепчет: «Иди, иди вакцинироваться, а то прививки тебе не хватит»… То американский премьер-министр Латвии «возникает» перед моими очами с флагом ЛГБТ (почему?) и так ясно говорит: «Родина-мать велела вакцинироваться! Почему бездействуешь?» Но когда мне привиделся президент страны г-н Левитс, то я поняла, что НАДО! Иначе, если так и дальше пойдет, то помочь мне смогут только специалисты из «желтого дома»!



Вот тут и началось самое интересное: я, простите, замордовала знакомых медиков! Вообще, я «происхожу» из семьи врачей, но, к сожалению, моих близких и дальних предков врачом я не стала – карта легла иначе, но то, что относиться серьезно стоит к здоровью – факт! А куда деть страх?



Итак, первым к кому я обратилась был старинный друг нашей семьи и глава 2-й Рижской больницы Янис Петронис. Для меня его мнение всегда весомо!



Дословно передаю разговор…



- Янис, так сходить мне на прививку?



- Сходи… Ты молодая… еще поживешь…



- Ты на что намекаешь?



- Все там будем!



- Так хотелось бы пожить еще…



- Можно и пожить… Иди и сделай. Уже лето… теперь можно…



- А раньше нельзя было?



- Сейчас разные вакцины появились – выбирай!



- А побочные явления?



- Бывает… Может быть температура, озноб, рука болеть в месте укола, утомляемость, сонливость… Ну «потрясет» тебя и что? Потерпишь! Чай, не девочка!



- Так есть и летальные исходы?



-Я о таком не слышал… Может… Но прививаться надо! Все там будем!



Практически в предобморочном состоянии, глотнув парочку лексотана, я судорожно набрала номер «ангела-хранителя» семьи – невролога Аниту Райту. Видимо, Анита почувствовала мое психическое «нездоровье» и все очень четко объяснила: «Прививаться надо! Все вакцины практически имеют похожее действие. Я лично привилась Pfizer. У меня не было никаких побочных эффектов. Привилась и дальше работала. Я понимаю, что организм каждого человека индивидуален, но на весах стоит жизнь! Вполне серьезно говорю, что осложнения после коронавируса у людей, которые отказались от вакцинации – серьезные! Есть и умершие. Что касается тромбозов после прививки, то без нее большая вероятность их получить. Не стоит раздумывать, а стоит сходить на вакцинацию!»



Последнюю «точку» в моих раздумьях поставил умнейший терапевт, член Общества врачей Латвии Марис Плявиньш: «Я привился еще в январе - Pfizer. Жив! Илза (супруга док. Плявиньша) вакцинировалась Moderna. Немного поднялась температура, был небольшой озноб… Все быстро прошло. У меня не было побочных явлений. Если бы я выбирал, то остановился бы на Johnson – один укол и все! Да, бывают неприятные ощущения после второго укола, но больше у молодых людей. Почему? Организм людей в возрасте более устойчив. Я советую вам, Таня, сделать Johnson. Не бойтесь! Будете жить!»



Видимо, мудрый доктор Плявиньш совершенно отчетливо понял, что я раздумывать буду долго и… «передал» меня в руки врача латвийской железнодорожной поликлиники… Мне раздался звонок…



В двери здравницы меня затаскивал муж! Но в кабинет вакцинации я зашла приличной женщиной… Симпатичная врач спокойно сказала: «Все будет просто замечательно!» Я закрыла глаза, приготовилась, но в голове пульсировала мысль: «Я же завещание не написала!!!» Из дурных мыслей меня вывел голос милого доктора: «Танюша, уже все. Через неделю можно получить ковид-паспорт». Как? Уже все???



Жива, пишу, делюсь. Но главное – чувство удовлетворения и победа над своими страхами!



Прививайтесь, господа и дамы! Проверено!

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