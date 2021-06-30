Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей

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30 июня 2021, 20:17

Фото: АГН "Москва"

В эфире телеканала «Москва 24» разыграли еще пять автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина рулит».



Победителями стали Андрей Валерьевич, Павел Владимирович, Елена Александровна, Николай Валерьевич, Амина Ермиковна. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя.



В лотерее приняли участие все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 21 по 27 июня - 343 тыс. 263 человека. Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.



Следующие розыгрыши пройдут 7 и 14 июля.



13 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрывается пять машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 11 июля впервые получит первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - вы автоматически становитесь участником розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.



Розыгрыши проходят по средам начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24».





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